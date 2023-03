Sénégal: Le Mouvement "demain c'est maintenant" alerte sur les "risques d'instabilité"

Dakar — Le Mouvement citoyen "Demain c'est maintenant" alerte sur "les risques d'instabilité" et exhorte les forces vives de la Nation à "se ressaisir pour faire face aux urgences".

Dans un communiqué transmis à l'APS, le Mouvement mis en place par le journaliste Mamoudou Ibra Kane déplore les scènes de violence ayant émaillé, jeudi, l'ouverture du procès opposant le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang au leader de Pastef Ousmane Sonko.

Pour "Demain, c'est maintenant", "la vive tension qui prévaut est le fait d'acteurs politiques prêts à en découdre et nourris de rancoeurs entretenues par des discours dont la radicalité le dispute à l'inflexibilité".

Le Mouvement estime que "par ce florilège d'intolérance, de radicalité et d'hostilité, la démocratie sénégalaise vacille".

Il ajoute que "les populations paient ainsi un lourd tribut dans l'enchaînement des troubles avec la forte réduction de la mobilité, la fermeture des écoles et des commerces, le gel des activités, le caillassage des véhicules et des biens publics et privés".

"Une telle absence de discernement et de lucidité constitue une source d'inquiétude pour les citoyens déjà rudement éprouvés par un quotidien de plus en plus difficile", relève le Mouvement.

Il estime que "les Sénégalais n'en peuvent plus des batailles rangées et parfois mortelles" et que "les voix de sagesse doivent s'élever pour fustiger ces actes irréfléchis qui accentuent le malaise".

Pour "Demain, c'est maintenant", "il urge de calmer le jeu d'autant plus que le Sénégal s'achemine vers l'élection présidentielle de février 2024, avec ses enjeux et ses incertitudes".

"La perspective qui s'annonce n'est guère reluisante dans une démocratie où le jeu politique a toujours été ouvert", selon le Mouvement, relevant que "la dégradation s'observe à tous les niveaux avec un appauvrissement du débat contradictoire hélas remplacé par des diatribes, des invectives et une surprenante irrévérence vis-à-vis des institutions de la République".

Le Mouvement "condamne les comportements violents et déviants qui transparaissent dans nos environnements quotidiens".

Il relève que "les causes de cette tension permanente et les remèdes sont à chercher dans une approche résolument collective".

"Donc balle à terre pour un respect strict des règles du jeu démocratique, des droits constitutionnels de l'opposition et des institutions républicaines", lance le Mouvement.

Il invite à "plus de lucidité et d'amour du pays pour apaiser l'espace politique et social pollué par une affligeante cacophonie".

"Demain c'est maintenant" exhorte les forces vives de la nation à "se ressaisir pour faire face aux urgences et relever les défis de développement".

Le Mouvement conclut qu'un retour "aux fondements d'une République de droit récompense l'aspiration tout aussi légitime des Sénégalais à un mieux-être".