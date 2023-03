Congo-Kinshasa: Beni - Les attaques récurrentes des ADF paralysent les activités socio-économiques à Bashu

La Nouvelle société civile du territoire de Beni a déploré, ce vendredi 17 mars, l'impact négatif de l'insécurité sur les activités socio-économiques dans la chefferie de Bashu, au sud de ce territoire.

A cause de plusieurs attaques attribuées aux ADF cette semaine, dans la localité de Kabasha, par exemple, les activités socio-économiques ont tourné au ralenti presque toute cette semaine, rapporte la Nouvelle société civile.

Elle note aussi que les fameux marchés de vente des fruits à Kalunguta et Maboya sur la route Beni-Butembo n'ont pas fonctionné durant ces jours. Les écoles non plus n'ont pas ouvert leurs portes dans la plupart des groupements de la chefferie de Bashu et du secteur de Ruwenzori, affectés par ces attaques.

Dans ces groupements, les activités champêtres ont été paralysées. Craignant pour leur sécurité, le peu d'habitants qui n'ont pas abandonné les villages ont peur de se rendre au champ, explique la même source.

Jeudi dernier, des hommes armés assimilés aux ADF ont fait incursion dans les villages de Masau-Pitenga à l'Est de Kabasha et Kalunguta dans le groupement Buliki en secteur des Ruwenzori. Ils ont emporté quelques personnes et en ont torturé d'autres à Luthunda, Pitenga, ajoute cette organisation citoyenne.

Son président, Meleki Mulala, salue le récent déploiement de l'armée dans cette partie du territoire. Mais il lui demande " de renforcer ses troupes déployées dans la zone et leur garantir une bonne logistique ".