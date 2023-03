Afrique: La disponibilité d'internet réduit la pauvreté

Les technologies numériques, y compris les ordinateurs, les applications et l'apprentissage automatique, offrent de nouvelles opportunités pour les personnes, les entreprises et les emplois.

Créer des emplois est essentiel pour les plus de 22 millions d'Africains qui rejoignent la population active chaque année.

Les éléments présentés dans un récent rapport de la Banque mondiale démontrent que la disponibilité d'internet augmente les emplois et réduit la pauvreté dans les pays africains.

Mais pour réaliser pleinement leur potentiel, les technologies numériques doivent devenir plus abordables et plus faciles à utiliser.

Les gouvernements devraient donner la priorité aux politiques et aux investissements qui augmentent la couverture de l'internet, favorisent une utilisation productive de l'internet et améliorent les compétences, les emplois et les revenus.

'Afrique numérique : Transformation technologique pour l'emploi' examine les moyens de produire et de promouvoir l'utilisation accrue de technologies numériques abordables et attrayantes, adaptées à la main-d'oeuvre croissante de l'Afrique subsaharienne et facilitant l'apprentissage continu.

Les technologies numériques sont définies au sens large et comprennent les infrastructures numériques et de données, l'internet à haut débit, les smartphones (téléphones mobiles multifonction), les tablettes et les ordinateurs. Ils comprennent également des solutions d'amélioration de la productivité plus spécialisées, telles que la mise à niveau de la gestion spécialisée, la formation des travailleurs, l'approvisionnement, le marketing, la logistique, le financement et l'assurance.