Afrique de l'Est: Journaliste informé - Les médias seychellois mis à jour sur l'utilisation des rapports de la FiTI

Les journalistes locaux en ont appris davantage sur les principales conclusions du rapport FiTI 2021 des Seychelles publié le 28 février lors d'un atelier d'une demi-journée organisé par la Fisheries Transparency Initiative (FiTI) en collaboration avec la Fondation Danny Faure (DFF).

L'atelier, sous le thème "Utiliser les rapports de la FiTI pour un journalisme informé", visait également à aider les journalistes à identifier les limites auxquelles ils sont confrontés dans la recherche et la rédaction d'articles sur la pêche.

Au cours de la session, les représentants des médias ont souligné que l'accès rapide à l'information, des données à jour et des délais serrés sont des défis auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils rendent compte de questions d'intérêt public, y compris le secteur de la pêche.

En ce qui concerne le rapport, il a été souligné que le dernier rapport de la FiTI contient des informations et des données qui datent de deux ans.

Le coordinateur régional de la FiTI pour l'océan Indien occidental, Will May, a déclaré que les journalistes sont des acteurs vraiment importants en termes de valorisation des informations sur la pêche et de leur présentation au public pour la consommation.

"Ce que nous avons constaté, c'est que, malgré le fait que la FiTI soit assez bien établie aux Seychelles, l'information ne fait pas nécessairement son chemin vers le grand public. Les médias étant les porteurs d'informations, il est très important que nous les ayons à bord et leur font prendre conscience de ce qu'est la FiTI et du type de données contenues dans les rapports de la FiTI afin qu'ils puissent finalement faire leur travail aussi efficacement que possible ", a déclaré M. May.

FiTI est un partenariat mondial multipartite basé aux Seychelles où les gouvernements, les entreprises et la société civile collaborent conjointement. Il vise à accroître la transparence et la participation au profit d'une gestion plus durable de la pêche maritime et du bien-être des citoyens et des entreprises qui dépendent de l'environnement marin.

À ce jour, les Seychelles ont publié trois rapports nationaux à la FiTI.

Plus tôt cette année, la Fondation Danny Faure et la FiTI ont signé un accord de partenariat dans le but commun de faire progresser la pêche durable dans l'océan Indien grâce à la transparence et à l'action collective.

Le consultant de la fondation et coordinateur de l'atelier, Larrey Chetty, a déclaré que pour la fondation, "la transparence est une vertu que nous apprécions, ainsi que la bonne gouvernance des océans et la promotion de l'économie bleue".

"La transparence est un élément clé de la bonne gouvernance. L'atelier fournit aux journalistes l'outil pour mieux comprendre le rapport afin que les questions pertinentes puissent être posées. Ils seront également mieux placés pour mieux formuler les informations dans le rapport afin que le public puisse comprendre ce que contient le rapport, les informant des événements qui se déroulent dans notre secteur de la pêche ", a déclaré M. Chetty.

La Fondation Danny Faure, fondée par l'ancien président des Seychelles Danny Faure, a été lancée en juin 2021 pour contribuer au développement durable des Seychelles et rejoindre la communauté mondiale dans ses efforts pour parvenir à une planète plus durable et plus saine. Il a pour objectif de s'attaquer aux problèmes urgents pour parvenir à un monde plus juste, équitable, durable et sain pour les générations présentes et futures.