Cote d'Ivoire: Accès aux logements- Remise de 5 617 clés de logements sociaux et économiques à Songon-Kassemblé

Dans le cadre du Programme présidentiel de Construction de Logements sociaux et économiques (PPCLSE), 5 617 acquéreurs qui ont souscrit au programme de Songon-Kassemblé (District d'Abidjan), ont reçu leurs clés, le jeudi 16 mars 2023 des mains du Premier ministre ivoirien Patrick Achi. Rapportent des sources officielles.

Parmi ces heureux bénéficiaires, l’on compte Mme Estelle Niamba. Car elle va rejoindre sa propre maison de trois pièces.

« Aujourd’hui, je suis heureuse de recevoir la clé de ma maison grâce au gouvernement. Le bonheur d’accéder à un logement est tellement grand que je ne peux que dire merci au Président Alassane Ouattara et à son gouvernement. Avant, ma famille louait une maison et les prix grimpaient sans cesse. Nous sommes passés de 100 000 Fcfa par mois à 150 000 Fcfa. Désormais, quand on sait qu’on n’aura plus affaire à un bailleur et qu’on est propriétaire, on ne peut qu’avoir la tête tranquille, être heureux et vaquer tranquillement à ses occupations. C’est un bonheur immense », dit Mme Niamba, visiblement soulagée.

Quant à Abdoul Karim Traoré, porte-parole des récipiendaires, il a fait savoir que ''ce jour restera à jamais gravé dans la mémoire tant la joie est grande ».

« Quelle émotion ! Quelle joie pour nous ! Faire de nous des propriétaires de maison est une marque indélébile. Nous exprimons notre reconnaissance au Président Alassane Ouattara pour le visage humain qu'il donne à ce programme », témoigne-t-il.

Dans sa vision 2030 pour « Une Côte d’Ivoire solidaire », le Président Alassane Ouattara a pour ambition pour la Côte d’Ivoire de garantir à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur catégorie sociale, la possibilité d’accéder à un logement décent et à un coût abordable.

Bamba Moussa