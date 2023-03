Afrique de l'Ouest: Filière mangue- Ouagadougou autorise les biopesticides contre les mouches de fruits

En conseil des ministres hier, le Burkina faso a adopté un décret autorisant l’Association interprofessionnelle de la mangue du Burkina Faso (Apromab) d’importer et d’utiliser des biopesticides pour lutter contre les mouches de fruits qui s’attaquent, notamment, aux manguiers.

La filière mangue génère plus de 20 milliards de Fcfa de recettes d’exportation par an au Burkina Faso, rappelle le communiqué. Or, sur la campagne 2021/22, les attaques des mouches de fruits ont provoqué la chute prématurée de plusieurs milliers de mangues fraîches dans les vergers et la perte de plus de 400 millions de Fcfa en exportations. C’est le site commodafrica.com qui rapporte l’information.

« Ce décret accorde une dérogation spéciale pour l’importation et l’utilisation de biopesticides au Burkina Faso pour lutter contre les mouches de fruits après des essais concluants dans plusieurs pays de la sous-région ». Et la réglementation de détailler les 44 000 pièges de Magnet Med 132 millions de Fcfa et les 880 tubes de Splat Mat ME 44 millions de Fcfa en provenance de Côte d’Ivoire ainsi que 55 000 pièges de Ceratinex 55 millions de Fcfa du Mali.