Cote d'Ivoire: Lutte contre le paludisme - Environ 90 milliards de FCFA investis par les Etats-Unis en 5 ans

Au cours des cinq dernières années, le gouvernement américain a investi une moyenne annuelle de 150 millions de dollars (environ 90 milliards de francs Cfa) pour aider la Côte d’Ivoire à lutter contre le paludisme.

L’information a été livrée le 16 mars dernier à Abengourou par Dr David Walton, le coordinateur mondial de l’initiative présidentielle des Etats-Unis contre le paludisme (PIM). C’était à l’occasion d’une visite qu’il effectuait dans l’Indénié du 15 au 16 mars 2023, avec à ses côtés Mme Jessica Davis Ba, la nouvelle ambassadrice des Etats-Unis en Côte d’Ivoire. Sur le but de cette visite, Dr Walton a indiqué qu’elle vise à rencontrer les autorités ivoiriennes et discuter avec elles des progrès et défis communs dans la lutte contre le paludisme. Rapporte le site fratmat.info.

Elle visait également à visiter les agents de santé communautaires et les populations cibles. Aussi, la mission américaine s’est-elle rendue à Sankadiokro (12 km au nord d’Abengourou) où elle a visité les communautés avant de visiter également la maternité de Cafétou, un quartier de la ville d’Abengourou. Ajoute le confrère.

Sem. Jessica Davis Ba l’ambassadrice s’est félicité des progrès réalisés dans la lutte contre le paludisme et a traduit la détermination du gouvernement américain à continuer de soutenir la Côte d’Ivoire. Notons que par le biais de l’initiative présidentielle des Etats-Unis contre le paludisme (PIM) le gouvernement américain aide les pays africains endémiques à lutter contre le paludisme. A ce jour, et après plus de 17 ans, ce programme s’étend sur 24 pays d’Afrique, y compris la Côte d’Ivoire. Ce projet prévoit la dotation de moustiquaires imprégnées, d’insecticides, de test de diagnostic rapide et des médicaments pour le traitement du paludisme. Plus de 8000 agents de santé dont 2000 agents communautaires ont été formés à cet effet.