Afrique Centrale: Nord-Kivu - Les membres du Conseil de sécurité échangent avec les autorités sur la situation sécuritaire

communiqué de presse

Samedi 11 mars 2023, les membres du Conseil de sécurité ont quitté Kinshasa pour Goma, la capitale du Nord-Kivu, province la plus touchée par le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Ils ont tenu des réunions avec les autorités provinciales, les acteurs régionaux basés à Goma et la force de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) basée dans la région.

Lors de ces réunions, les membres du Conseil ont cherché à mieux comprendre la situation sécuritaire et humanitaire dans le Nord-Kivu, les activités des groupes armés et les divers abus et violations des droits humains commis dans la province, ainsi que les effets de l'exploitation illégale des ressources naturelles sur l'exacerbation du conflit et de la violence. Ils ont également demandé plus d'informations sur les mesures à prendre pour relever ces défis, sur le niveau de coopération et de coordination entre les Forces armées congolaises (FARDC), la MONUSCO et les forces régionales, ainsi que sur les difficultés opérationnelles auxquelles la MONUSCO est confrontée et sur les moyens possibles de soutenir la Mission.

Réunion avec le gouverneur militaire du Nord-Kivu

Les membres du Conseil de sécurité ont rencontré le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le général de corps d'armée Constant Ndima Kongba, qui leur a fourni des informations détaillées sur la situation en matière de sécurité dans la province et sur les activités des différents groupes armés. Il a fait part de ses préoccupations concernant l'encerclement de Goma par le mouvement M23 et le contrôle des principales voies d'approvisionnement par ce groupe. M. Ndima a également décrit la situation humanitaire désastreuse dans le Nord-Kivu, où environ 2.3 millions de personnes ont été déplacées.

M. Ndima a demandé aux membres du Conseil de sécurité de condamner le Rwanda pour son soutien au M23 et d'insister sur la mise en oeuvre des décisions adoptées dans le cadre des initiatives régionales en cours sous l'égide de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), connues respectivement sous les noms de processus de Nairobi et de Luanda. Il a également décrit la coopération entre les FARDC et la MONUSCO, qui comprend l'échange d'informations, l'évacuation médicale et des blessés (MEDIVAC et CASEVAC) et la sécurisation conjointe des principaux axes routiers. Cependant, Constant Ndima a souligné une augmentation de la méfiance du public envers la MONUSCO en raison de la résurgence du M23, qui s'est manifesté lors des manifestations de masse en juillet 2022, et a insisté sur la nécessité de renforcer le mandat de la Mission pour faire respecter la paix.

M. Ndima a décrit l'exploitation illégale des ressources naturelles comme un facteur alimentant le conflit dans l'est de la RDC. Il a noté que le Nord-Kivu est doté de minéraux stratégiques qui ont attiré l'implication de sociétés multinationales et de pays voisins pour exploiter ces ressources, ce qui a compliqué la situation en matière de sécurité. Le général Ndima a évoqué la nécessité de mettre en oeuvre le protocole contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, adopté en novembre 2006 dans le cadre de la CIRGL, notamment en prenant des mesures pour identifier et tracer les minerais exploités illégalement en RDC.

Hommage aux soldats de la paix de la MONUSCO

Lors de leur séjour à Goma, les membres du Conseil ont rendu hommage aux soldats de la paix de la MONUSCO qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. La Représentante spéciale du Secrétaire général et cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita, qui a prononcé un discours lors de la cérémonie, a noté que 2022 était la deuxième année la plus meurtrière pour la MONUSCO après 2017. Selon les chiffres de l'ONU, en 2022, il y a eu 26 décès, y compris parmi le personnel militaire, policier et civil, alors que 34 décès ont été documentés en 2017. Depuis la création de la mission en 1999, 257 soldats de la paix de la MONUSCO ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Les membres du Conseil de sécurité ont observé une minute de silence et les co-chefs de la mission - l'ambassadeur Nicolas de Rivière (France) et l'ambassadeur Michel-Xavier Biang (Gabon) - ont déposé une gerbe en l'honneur des soldats de la paix de la MONUSCO décédés.

Réunion avec les principaux acteurs régionaux des processus de Nairobi et de Luanda

Les membres du Conseil ont assisté à un exposé du général de corps d'armée Nassone João (Angola), chef du mécanisme de vérification ad hoc créé en juillet 2022 dans le cadre du processus de Luanda. M. João a parlé du travail du mécanisme et de sa coopération avec les FARDC, la MONUSCO et d'autres mécanismes de vérification régionaux. Il a noté que les combats se sont poursuivis malgré le cessez-le-feu qui devait entrer en vigueur le 7 mars sous la facilitation du président angolais et président de la CIRGL, João Lourenço. L'Angola prévoirait d'envoyer des troupes en RDC pour sécuriser les zones où le M23 est censé être stationné après le cessez-le-feu et pour protéger les membres du mécanisme de vérification ad hoc.

Le commandant de la force régionale de la CAE, le général de division Jeff Nyagah (Kenya), a informé les membres du Conseil des progrès réalisés dans le déploiement de la force régionale de la CAE et de l'opérationnalisation du quartier général de la force à Goma. Il a également informé les membres du Conseil que le Sud-Soudan et l'Ouganda devraient bientôt déployer des forces participant à la force régionale de la CAE. Les efforts de la force régionale de la CAE doivent être renforcés sur le plan politique et des efforts doivent être faits pour assurer une plus grande synergie entre les processus de Nairobi et de Luanda, a déclaré Nyagah, qui a exprimé le souhait de la force d'établir une coordination étroite avec la MONUSCO. À cet égard, un cadre juridique serait nécessaire.

Nyagah a mentionné l'établissement d'un bureau conjoint comprenant les différents mécanismes de vérification régionaux sous la direction du président de la CAE et président du Burundi, Évariste Ndayishimiye. Le bureau conjoint s'est rendu le 9 mars dans certaines localités du Nord-Kivu pour évaluer la situation sécuritaire et vérifier les violations du cessez-le-feu. M. Nyagah a souligné la nécessité de respecter les décisions adoptées par les chefs d'État et de gouvernement régionaux, ajoutant que des mesures devraient être prises pour assurer le respect de ces décisions si les acteurs locaux ne s'y conforment pas.

Les membres du Conseil ont également entendu le haut représentant congolais pour les processus de Nairobi et de Luanda, le professeur Serge Tshibangu, qui a fait part du point de vue de son pays sur les initiatives régionales en cours visant à remédier à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC.

Discussion thématique sur les ressources naturelles

L'un des objectifs de la visite du Conseil en RDC était de discuter de la manière dont l'exploitation illicite et le trafic de ressources naturelles peuvent être abordés et des mesures qui peuvent être prises à l'encontre des personnes et des organisations qui se livrent à ces activités illégales. Au cours d'un dîner de travail sur cette question thématique, les membres du Conseil ont été informés par des experts de la dynamique des conflits et des ressources naturelles dans l'est de la RDC, où divers groupes armés s'affrontent pour le contrôle des sites miniers ainsi que pour la production et le commerce de minerais stratégiques.

Le 12 mars 2023, les membres du Conseil ont organisé un petit-déjeuner de travail avec des représentantes de la société civile pour discuter de la question des violences sexuelles liées aux conflits. Ils ont également visité le camp de Bushagara, situé à une quinzaine de kilomètres de Goma, lequel camp accueille des personnes déplacées à l'intérieur du pays après quoi ils ont achevé leur mission de terrain et ont voyagé vers New York.