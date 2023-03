Algérie: Grand Prix de la Ville d'Alger - Victoire au sprint de l'Algérien Youcef Reguigui

ALGER — Le cycliste algérien Youcef Reguigui (Terengganu Polygon) a remporté au sprint la 17e l'édition du Grand Prix de la Ville d'Alger, courue vendredi sur une distance de 82.50 km avec la participation 81 coureurs représentant 16 équipes.

Déjà vainqueur de trois étapes sur le Tour d'Algérie bouclé jeudi, Reguigui a fini les 50 tours d'une boucle de 1.6 km en 1h 51m 53sec, devant l'Erythréen Meron Hagos et le Néerlandais Jarri Stravers (Universe Cycling), crédités du même temps.

Après un début de course relativement calme, le peloton a commencé à accélérer à partir du 30e tour avec notamment quelques tentatives d'échappées, dont celle d'Oussama Chebaloui de Majd El Guerrara qui a pris quelques secondes d'avance avant de se faire rattraper.

Dans les cinq derniers tours, les équipes de sprinter ont durci la course avec un rythme soutenu, afin de mettre leurs coureurs dans les meilleurs conditions pour remporter la course. Bien lancé par ses coéquipiers de la Team Terengganu Polygon, Reguigui a pris plusieurs longueurs d'avance sur le peloton, en plaçant son accélération au bon moment pour déposer ses concurrents et lever ses bras en signe de victoire.

"C'était une course tactique sur un circuit rapide. J'avais encore du jus dans les jambes après les 10 étapes du Tour d'Algérie et mon équipe a bien travaillé pour me mettre dans les meilleures conditions pour gagner. Je suis très content de cette nouvelle victoire, qui vient récompenser les efforts de toute l'équipe", a déclaré Reguigui à l'APS.

81 coureurs issus de 16 équipes ont pris part à cette course, dont plusieurs étrangers. L'Algérie, pays hôte de ce rendez-vous a participé avec cinq (05) équipes, à savoir, la sélection régionale Madar, la sélection algérienne espoir, Majd El Guerara, NRDI Dely-Ibrahim et Amel El Malah.

Ce Grand Prix de la Ville d'Alger intervient juste après le Tour d'Algérie Cycliste (TAC-2023), disputé du 7 au 16 mars en dix étapes sur une distance de 1200 km, et remporté par le Français Paul Hennequin (Nice Métropole Côte d'Azur).

Les coureurs algériens se sont illustrés lors de ce TAC-2023 en décrochant huit victoires d'étapes, à commencer par Hamza Yacine (Sélection régionale Madar) vainqueur de quatre étapes et détenteur du maillot vert du meilleur sprinteur, suivi de Youcef Reguigui (Terengganu Polygon) avec trois étapes et Nassim Saidi (Sélection régionale Madar) une étape.

Le maillot à pois de meilleur grimpeur est revenu à l'Erythréen Yemane Dawit, alors que l'équipe de Majd El Guerrara a été sacrée meilleure équipe du Tour.

Inscrits au calendrier de l'Africa Tour de l'UCI, le Tour d'Algérie cycliste et le Grand Prix de la ville d'Alger 16 équipes, dont cinq algériennes. Ces deux compétitions sont régies par les règlements de la FAC et ceux de l'Union Cycliste Internationale.

Les pays participant à ces deux rendez-vous sont la France, l'Allemagne, l'Italie, la Turquie, les Pays-Bas, la Roumanie, l'Erythrée, l'Irak, la Tunisie, la Malaisie, le Sultanat d'Oman et l'Algérie (pays hôte).