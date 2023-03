Burkina Faso: 2e édition des olympiades des matières scientifiques à Fada - L'Association Liyentiali prête à relever le défi

L'Association Liyentiali a animé une conférence de presse, le mardi 14 mars 2023, à Fada N'Gourma, pour partager avec les journalistes des informations relatives à la 2e édition des Olympiades communales de Fada N'Gourma, prévues les 18 et 19 mars 2023, et à la journée scientifique qui se tiendra le 6 mai 2023.

Portée sur les fonts baptismaux en 2016, l'Association Liyentiali fait de la promotion des disciplines scientifiques et de l'excellence scolaire dans les lycées et collèges son cheval de bataille. A cet effet, depuis l'année 2022, en collaboration avec l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité (OCADES-Fada), elle a initié, dans la commune de Fada N'Gourma, des olympiades des matières scientifiques et une journée scientifique.

En prélude à la deuxième édition desdits évènements, prévue les 18 et 19 mars 2023 pour les olympiades et le 6 mai 2023 pour la journée scientifique, l'Association Liyentiali a organisé une conférence de presse, le mardi 14 mars 2023, à Fada N'Gourma, pour partager des informations essentielles avec les hommes de médias. Selon le président de l'association, Lamine Saré, environ 400 candidats, issus d'une vingtaine d'établissement scolaire sont attendus pour concourir dans des matières telles que les Mathématiques, les Sciences de la vie et de la terre (SVT) et les Sciences physiques et tenter de décrocher l'un des 63 prix en jeu.

A l'entendre, à ce jour, le comité d'organisation, les différentes commissions et les sous-commissions " mettent les petits plats dans les grands pour que cette activité soit une réussite totale ". M. Saré a ajouté que les meilleurs élèves seront récompensés au cours de la journée scientifique. Par ailleurs, il a annoncé la tenue d'une conférence publique à la faveur de cette journée sous le thème : " Enseignement et apprentissages des matières scientifiques en période de crise : cas de la jeune fille ". Les questions des journalistes ont porté, essentiellement, sur les critères de sélection des candidats, la particularité de cette 2e édition et les objectifs recherchés par l'Association.

A la question relative aux critères de sélection des candidats, le vice-président de l'association, Abdoulaye Zallé, a répondu que chaque établissement présente ses meilleurs élèves dans les disciplines concernées. Pour le trésorier de l'association, Salifou Malgoubri, les olympiades 2023 se veulent particulières. " Cette année, les meilleurs élèves du lycée privé scientifique Liyentiali qui suivent, parallèlement, des formations aux métiers tels que la soudure, la coiffure, l'électricité-bâtiment et la menuiserie seront également primés", a-t-il annoncé.

A sa suite, le président de l'association, Lamine Saré, a indiqué que sa structure veut, à travers les olympiades, démystifier les matières scientifiques et susciter chez les élèves, notamment les jeunes filles, un engouement pour lesdites matières. Du reste, il s'agit également d'oeuvrer à rehausser le niveau des élèves de la commune en vue des olympiades nationales, a ajouté, Abdoulaye Zallé. Pour le représentant du secrétaire exécutif diocésain de l'OCADES-Fada, Adama Ouédraogo, au regard des objectifs que l'Association Liyentiali s'est assignés, l'organisation catholique a convenu de soutenir l'initiative.