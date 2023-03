Sénégal: Impacts procès Ousmane Sonko - Mame Mbaye Niang - L'Economie au point mort !

Le procès pour diffamation opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang, ouvert hier, jeudi, au Tribunal correctionnel de Dakar a mis au point mort l'économie nationale.

Hier, jeudi 16 mars 2023, la capitale Sénégalaise était méconnaissable. Pendant que le procès en diffamation opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang se tenait au Palais de Justice Lat-Dior de Dakar, des manifestants, par endroits, dans la capitale Sénégalaise tenaient tête aux Forces de défense et de sécurité. C'est sur ces entrefaites que cinq (5) bus de la société nationale de transport public Dakar Dem Dikk (Ddd) ont été saccagés dont trois calcinés par des manifestants en furie.

Des manifestants ont également pris d'assaut la boutique Auchan de Mermoz qu'ils ont fini par incendier. Les Forces de l'ordre sur les lieux ont vite fait sauter le verrou et permis aux éléments des Sapeurs-pompiers d'éviter le pire à Auchan Mermoz.

Aux Parcelles Assainies, une station d'essence de Total Energie a été également saccagée. Bref, dans tous les cinq (5) départements que compte la région-capitale du Sénégal (Dakar, Pikine, Rufisque, Guédiawaye et Keur Massar), les populations ont manifesté. Le commerce et le transport ont été inopérants sur l'ensemble des départements de Dakar et dans bien d'autres endroits de l'intérieur du pays.

Conséquence, ceux qui revenaient du travail ou devraient s'y rendre n'ont pas pu le faire, pour des raisons de sécurité ou problème de mobilité. Les malades qui avaient rendez-vous médical, des personnes qui avaient un rendez-vous d'affaires, les élèves et les étudiants ne se sont pas déplacés. Partout, les manifestants ont brûlé des pneus, versés des ordures sur les voies publiques, barrés des routes, jetés des pierres aux Forces de l'ordre.

Pour ce premier jour du procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang, voilà ce que cela aura causé comme dégâts économique, financier, moral et même démocratique et en termes d'image et de réputation à l'Etat du Sénégal. Le transport de l'intérieur vers Dakar était aussi au point mort. Osons espérer que la leçon est apprise et bien apprise pour plus jamais ça !