Afrique de l'Est: La présidente du Parlement appelle à la discipline du personnel des FAA en RDC

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale (Parlement), Carolina Cerqueira, a demandé ce vendredi au contingent des Forces armées angolaises (FAA), qui se rendra en RDC, de la discipline et un sens élevé de mission, défendant les droits fondamentaux et la sécurité des populations civiles.

Dans un message à l'occasion de l'approbation de la demande du Président de la République d'envoyer un contingent militaire des opérations de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), Carolina Cerqueira a demandé la protection et la préservation du droits des enfants, des filles et des femmes victimes du conflit, qui sont quotidiennement la cible d'abus inhumains et de crimes sexuels odieux.

"Nous louons la disponibilité du contingent des FAA, dont 25% sont des femmes, ce qui démontre fortement l'implication des femmes angolaises dans le processus de maintien de la paix et de défense des droits fondamentaux, comme recommandé par les Nations Unies", a-t-elle affirmé.

Pour Carolina Cerqueira, la situation actuelle du conflit et les crimes continus contre les civiles, qui ont déjà fait plus de 10 millions de victimes, selon un rapport récemment présenté à la 146e Assemblée de l'Union interparlementaire tenue au Royaume de Bahreïn, oblige à la solidarité des États voisins.

"L'Angola ne pouvait pas sembler indifférent à l'urgente nécessité de la démilitarisation des forces du M23 pour le rétablissement d'une paix et d'une sécurité effectives dans l'est de la RDC, en Afrique centrale et sur le continent africain en général", a-t-elle renforcé.

Cette intervention, selon la responsable, représente, plus que jamais, une voie nécessaire pour la préservation de la paix et de la stabilité des peuples de la région, en vue de ne pas différer les objectifs d'un avenir meilleur pour le continent africain.

La Demande d'autorisation du Président de la République pour l'envoi d'un contingent des Forces armées angolaises (FAA) de la composante d'opérations de maintien de la paix vise à assurer le processus de cantonnement des forces militaires du M23, dans l'Est de la RDC.

De manière générale, l'objectif de la mission angolaise sera d'adopter le plan général conjoint de résolution de la crise à l'Est de la RDC, d'accélérer la mise en oeuvre effective de la feuille de route de Luanda, en coordination avec le processus de Nairobi, pour la promotion de la sécurité dans la région orientale de la RDC et la normalisation des relations politiques et diplomatiques avec la République du Rwanda.

Le contingent angolais, qui, selon les commissions de travail, devrait rester dans ce pays pendant 12 mois, sera composé d'un bataillon des FAA et de ses composantes respectives, ainsi que de moyens financiers estimés à 11 266 millions 872 000 kwanzas, qui seront financés dans le cadre du budget du secteur de Défense et Sécurité.