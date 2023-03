Afrique: La croissance économique de l'Afrique peut être inversée si l'on s'attaque aux chocs multiples

Addis Ababa/ ENA/17 Mars, 2023/ La croissance économique de l'Afrique devrait légèrement augmenter pour atteindre 3,9 % après une baisse considérable de 3,6 % au cours de l'année écoulée en 2022, indique un rapport d'ensemble sur les récents développements économiques et sociaux en Afrique de la Commission économique pour l'Afrique (CEA).

Présentant l'analyse du rapport lors de la réunion d'experts en cours avant la 55e Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique à Addis-Abeba, en Éthiopie, Adam Elhiraika, directeur de la division macroéconomie et gouvernance de la CEA, a centré le tableau économique et financier complexe sur la confluence des chocs qui ont ralenti l'économie mondiale. Il s'agit notamment de l'impact de la pandémie de COVID-19, de la hausse des prix alimentée par le conflit en Ukraine et des conditions météorologiques extrêmes.

"Le résultat est que l'Afrique représente actuellement la plus grande part des pauvres dans le monde, avec 149 millions d'Africains qui n'étaient pas pauvres auparavant et qui risquent maintenant de tomber dans la pauvreté", a-t-il déclaré.

La situation mondiale est différente. En 2022, l'Afrique a connu l'expansion la plus rapide parmi les pays en développement, après l'Asie de l'Est et du Sud. Cela est dû à des améliorations dans les sous-régions de l'Afrique de l'Est, du Nord et de l'Ouest, qui ont stimulé la croissance globale de l'Afrique.

"Nous pouvons prévoir, sur la base de notre analyse, que les pays d'Afrique de l'Est continueront d'afficher des améliorations, grâce au rebond de l'activité des services et de l'industrie, à l'augmentation des dépenses de l'État, au développement du commerce, à la reprise du secteur du tourisme, au resserrement des liens régionaux par le biais de la Communauté de l'Afrique de l'Est et à l'augmentation des investissements dans les infrastructures, en particulier au Rwanda et en Ouganda", a déclaré M. Elhiraika.

En Afrique du Nord, la croissance devrait s'accélérer, passant de 3,9 % en 2022 à 4,8 % en 2023, principalement en raison de l'augmentation attendue de la demande d'importations dans la zone euro.

"En conséquence, la demande d'exportations des pays d'Afrique du Nord augmentera, de même que le nombre d'arrivées de touristes et les envois de fonds. Des pays comme l'Algérie, le Maroc et la Tunisie devraient connaître des effets positifs, car ils ont des échanges commerciaux plus importants avec la zone euro", a expliqué M. Elhiraika.

Il a ajouté qu'en Afrique centrale, la forte production intérieure du Cameroun et du Gabon a contribué à la croissance de l'Afrique en réponse à l'augmentation mondiale des prix du pétrole. En Afrique de l'Ouest, le Sénégal devrait continuer à connaître une amélioration remarquable de son taux de croissance en 2023 grâce au début des exportations d'hydrocarbures, qui coïncide avec la hausse des prix du gaz naturel.

En outre, la croissance de l'Afrique de l'Ouest devrait augmenter légèrement pour atteindre 3,8 % en 2023, tandis qu'une croissance lente est attendue dans la plupart des pays d'Afrique australe, menée par la plus grande économie de la sous-région, l'Afrique du Sud, atteignant une moyenne sous-régionale de 2,8 %.

"En fin de compte, les gouvernements ont besoin d'une coordination efficace entre la politique monétaire et la politique fiscale, ce qui est essentiel pour réduire l'inflation tout en protégeant les ménages les plus vulnérables", a déclaré le directeur de la CEA.

En outre, pour progresser dans la réalisation des ODD, les gouvernements doivent améliorer les fondamentaux macroéconomiques et approfondir la transformation structurelle. Ils doivent également "renforcer la mobilisation des ressources nationales, réduire les flux financiers illicites et intégrer des mécanismes et des instruments innovants tels que le financement vert et les marchés du carbone pour stimuler les investissements", a-t-il déclaré, ajoutant que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) doit être accélérée pour accélérer l'industrialisation et la diversification.

Le changement, a-t-il dit, doit aller au-delà du niveau national. Une réforme de l'architecture financière mondiale est essentielle pour accéder au financement à long terme abordable dont on a tant besoin, avec de meilleures conditions de prêt par les banques multilatérales de développement, a souligné M. Elhiraika, ajoutant que la Facilité de liquidité et de viabilité et le Cadre commun pour le traitement de la dette au-delà de l'Initiative de suspension du service de la dette pourraient donner accès à des coûts d'emprunt plus bas et permettre aux gouvernements africains d'atteindre les ODD.