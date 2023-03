Congo-Kinshasa: Kalemie - La marche de l'opposition renvoyée au 23 mars

Prévue pour ce vendredi 17 mars à Kalemie (Tanganyika), la marche de l'opposition a été renvoyée au 23 de ce même mois.

Le coordonnateur provincial du parti Ensemble pour la République, Alexis Katempa, a expliqué qu'ils ont levé cette option de commun accord avec le maire de cette ville.

Ce cadre du parti de Moïse Katumbi a indiqué que cette disposition a été prise après que leur marche a été empêchée par la police nationale :

" Nous sommes arrivés le matin au siège parce que c'est ici qu'on devait commencer notre marche. Curieusement, on a trouvé un dispositif important de la police devant notre portail et du côté Kisebwe. On a posé des questions et on nous dit qu'on a interdit la marche. Ça n'a pas découragé les membres qui sont venus et au cours de discussions, le Comité urbain de sécurité a souhaité que nous puissions prendre langue avec le maire de la ville pour harmoniser. C'est ainsi que nous sommes allés voir le maire de la ville ensemble avec le Comité urbain de sécurité. De commun en accord, nous avons proposé la date du 23 mars ".

Pour Alexis Katempa, ils avaient projeté cette manifestation pour dénoncer la cherté de la vie, la corruption dans certains centres d'enrôlement et l'insécurité au Tanganyika.

Cette marche a été annoncée par les partis Ensemble pour la République de Moise Katumbi, ECIDE de Martin Fayulu et LGD d'Augustin Matata.

Contacté, le maire de Kalemie n'a pas voulu s'exprimer à ce sujet.