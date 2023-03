Maroc: ROOTS Rabat - Projection du film malien 'Taane' d'Alioune Ifra N'Diaye

Rabat — Les passionnés du septième art ont été au rendez-vous, jeudi soir au cinéma Renaissance à Rabat, avec la projection du long métrage "Taane", du cinéaste malien Alioune Ifra N'Diaye.

Ce film de 163 min, projeté dans le cadre de la 1ère édition de ROOTS Rabat "Les Journées du cinéma panafricain", relate l'histoire de Taane (tante en français), une brave dame avec un fort caractère qui a conscience de ses droits et de ses devoirs envers la ville de Sélingué.

Taane est non seulement un bel exemple de citoyenneté et de modernité mais également une mère remarquable qui ne veut que le bonheur de ses quatre enfants. Elle défie ainsi les traditions avec sa vision moderne et révolutionnaire dans une société qui a du mal à s'adapter aux changements.

Une grande partie de l'intrigue de ce long métrage tourne autour de l'histoire de Foussyni, un des deux fils de Taane, tombé amoureux de Zeïna, fille unique d'un certain "Monsieur aigri" qui s'est opposé à leur union à cause de l'handicap du jeune homme.

Contre vents et marées, Taane mettra tout en oeuvre pour que les deux tourtereaux se marient, donnant ainsi des scènes hilarantes et plusieurs rebondissements burlesques qui ont charmé le public présent.

"L'objectif de ce film est de dépeindre le citoyen malien modèle que nous voulons pour notre pays, à savoir libre, travailleur et tolérant", a souligné Alioune Ifra N'Diaye, dans sa présentation du long métrage, expliquant que "si chaque individu avait ces qualités là, le monde se portera mieux et on vivra tous en paix".

Pour sa part, l'actrice principale du film, Fatoumata Coulibaly, a exprimé sa joie et sa fierté d'avoir pu jouer le rôle de "Taane", indiquant que "ce rôle est un hymne à la femme et à l'amour qu'elle porte pour sa famille, ses enfants et son peuple".

"Ce film essaye de véhiculer les valeurs d'entente, de cohésion sociale et de paix que nous voulons voir actuellement dans notre monde", a-t-elle ajouté.

Organisée par la fondation Hiba, dans le cadre de "Rabat Capitale Africaine de la Culture en 2022", la première édition de ROOTS Rabat, qui s'est clôturée jeudi soir, a été marquée par une programmation riche et variée, proposant au public 8 long-métrages (fiction et documentaire), 4 courts-métrages et 2 films d'animation, tous présentés pour la première fois au Maroc

Cette édition a été aussi un événement de promotion du savoir-faire du continent africain favorisant la création de synergies et la coopération Sud-Sud qui participent à la pérennisation de l'industrie cinématographique africaine.