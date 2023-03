Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 Mars 2023

Côte d’Ivoire : Sécurité - Libération des policiers ivoiriens mis aux arrêts au Burkina Faso

Trois policiers ivoiriens, interpellés le 16 mars 2023 en territoire burkinabè par des chasseurs traditionnels Dozos, peu après la mi-journée, ont été libérés, a appris Abidjan.net de source sécuritaire sur place dans la capitale économique ivoirienne. Sur une photo de leur passage à la préfecture de Doropo (Nord-Est ivoirien) dont Abidjan.net, a pu se procurer, après leur libération, l'on aperçoit des policiers visiblement heureux de regagner leur patrie. Le jeudi, aux environs de 14h (heure locale et Gmt), des policiers ivoiriens qui se seraient retrouvés en territoire burkinabè, ont été interpellés par des chasseurs traditionnels communément appelés Dozos. Selon un communiqué de la Brigade de gendarmerie de Doropo, les faits se sont déroulés « à Yalédouo dans la sous-préfecture de Kalomon

Burkina Faso : Nahouri - Des acteurs se concertent sur les enjeux de la mobilité du bétail

Le Réseau de communication sur le pastoralisme (RECOPA) a organisé du 13 au 17 mars 2023 à Pô, un atelier-débat sur les enjeux de l’agro-pastoralisme au profit des Forces de défense et de sécurité, des services techniques en charge du monde rural et des leaders d’opinion des communes de Pô et de Nobéré. Il a été présidé par la secrétaire générale de la région du Centre-Sud, Ouo Abibata Bamouni/Traoré. L’activité pastorale est confrontée depuis un certain temps à des perturbations liées aux contraintes climatiques et démographiques. Cela entraine un disfonctionnement dans la mobilité du bétail avec pour conséquence des conflits communautaires de nature à compromettre l’activité pastorale et la cohésion sociale. (Source : Aib)

Cameroun : Intégration régionale et solidarité- 15e sommet des chefs d'Etat de la Cemac

« Solidarité et intégration régionale, c'est sans contexte le plus brillant résumé du projet commun des Etats membres de la Cémac, unis autour d'un généreux idéal collectif, c'est à dire la construction d'un espace intégré où les populations vivent ensemble dans un élan de solidarité, porté par une culture d'appartenance à une même communauté. » C'est sous le signe de la solidarité et de l'intégration que Daniel Ona Ondo, président de la Commission de la Cemac, a placé le 15e sommet des chefs d'Etat de cette institution. Cette année, la question de la libre circulation des personnes est de nouveau posée sur la table. Les chefs d'Etat africains de la zone Cémac devront donc relever les défis liés au manque d'infrastructures transfrontalières, aux procédures de visa, aux exigences douanières, sans oublier les tensions politiques entre Etats qui freinent l'intégration régionale. (Source : Dw)

Sénégal : Violence en Tunisie- Dakar rapatrie 76 de ses ressortissants de Tunisie et de Libye

Le Sénégal a rapatrié jeudi 76 de ses ressortissants de Tunisie et de Libye, a annoncé le gouvernement vendredi. Il s’agit du dernier pays subsaharien à rapatrier des ressortissants après le président tunisien Kais Saied, le 21 février 2023. Le gouvernement sénégalais a mis en place une cellule de crise et un registre pour identifier les candidats au retour. Sur les 172 personnes enregistrées et établies en Tunisie et en Libye, 76 ont été rapatriées jeudi par un vol de la compagnie nationale Air Sénégal, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié vendredi sur les réseaux sociaux. (Source : France 24)

Ghana : Guerre du cacao - Abidjan et Accra face aux multinationales de l’or brun

Abidjan et Accra peuvent-ils remporter le bras de fer qu’ils ont engagé en 2018 avec les géants de l’industrie du chocolat ? La Côte d’Ivoire et le Ghana face aux multinationales de l’or brun. Tandis que l’industrie du chocolat génère 130 milliards de dollars (122,5 milliards d’euros) de recettes annuelles, les revenus du premier maillon de la chaîne sont quasi insignifiants. Pour combattre cette injustice et peser davantage dans les négociations, les pays producteurs se sont réunis au sein d’une « Opep du cacao » en 2018, avec un objectif : mieux rémunérer les cacaoculteurs. (Source : jeune Afrique)

Togo : Café/Cacao-Les prix indicatifs fixés respectivement à 835 et 1005 Fcfa le kg

Du 16 au 31 mars 2023, les prix du café sain robusta et du cacao qualité supérieur passent respectivement à 835 Fcfa et 1005 Fcfa le kilo au Togo, apprend-on du communiqué bi- mensuel du Comité de Coordination pour les Filières Café-Cacao (CCFCC). Ces prix ont enregistré une baisse de 25 F pour le café et une régression de 45 F pour la Cacao comparativement aux prix fixés la période du 1er au 15 mars 2023. Notons que ces prix sont déterminés sur la base des cours mondiaux et calculés par rapport à l’échéance de Mai 2023 pour le café et le cacao. (Source : alome.com)

Niger : Diplomatie- Le Secrétaire d’Etat américain aux Affaires Etrangères en visite pour deux jours

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères des Etats Unis d’Amérique, Antony Blinken est arrivé le jeudi 16 mars 2023 à Niamey où il effectuera une visite de travail de deux jours au Niger. Il a été accueilli à sa descente d’avion, à l’Aéroport International Diori Hamani par le ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Hassoumi Massoudou, et de la Chargée d’Affaire de l’ambassade des Etats Unis au Niger Mme Susan N’Garnim. Le Secrétaire d’Etat américain aura un tête à tête cet après-midi avec le Président de la République Mohamed Bazoum au palais de la présidence. (Source : Anp)

Mali : Sortie de crise- Le projet de Constitution aux forces vives de la nation le 20 mars

Dans ce communiqué émanent du gouvernement, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, annonce la présentation, le lundi 20 mars prochain, du projet de la Constitution validé par le président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, aux forces vives de la nation malienne. A la suite de la remise du projet de Constitution par la Commission de finalisation, le Gouvernement de Transition informe que le Président de la Transition, Chef de l'Etat, Son Excellence Le Colonel Assimi GOÏTA a validé le projet de Constitution qui lui a été solennellement remis par la Commission chargée de la finalisation, le 27 Février 2023. Le Président de la Transition félicite les membres de la Commission de rédaction de l'avant-projet de Constitution et ceux de la Commission chargée de la finalisation du projet de Constitution. (Source : abamako.com)

Rca : Attaque de la Cpc dans le centre du pays- Cinq civils tués et plusieurs autres blessés

Cinq civils ont perdu la vie et plusieurs autres blessés ce mercredi à la suite d'un affrontement entre les Forces armées centrafricaines (FACA) et les rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) dans le centre de la République centrafricaine (RCA), ont confirmé plusieurs sources locales. Une position des FACA a été attaquée très tôt mercredi matin par des combattants rebelles de la CPC au village Wawa, situé à environ 52 km de la ville de Grimari dans la préfecture de l'Ouaka, et trois civils ont été tués par les balles perdues, selon des sources locales. Parmi les sept personnes blessées recueillies, deux ont succombé à leurs blessures et les cinq autres ont été évacuées à l'hôpital de Bambari, chef-lieu de l'Ouaka pour des soins intensifs, a indiqué un membre du personnel soignant du centre de santé de Grimari, sous couvert de l'anonymat. (Source : Abangui.com)

Rdc : Immondices au terrain Sadelmi à Masina - Le vice-gouverneur de Kinshasa appelé à les évacuer sans tarder

Le coach du FC Patronage, Nkosi Kabamba, a appelé dans un entretien avec l’Acp mercredi, le vice-gouverneur de la ville province de Kinshasa, Gekoko Mulumba, d’évacuer sans plus tarder, les montagnes des immondices déversées sur le terrain Sadelmi par l’hôtel de ville de Kinshasa, après l’opération coup de poing initié sur le boulevard Lumumba dans la commune de Masina. « Je sais bien que le vice-gouverneur Gekoko Mulumba aime le football et je ne crois pas qu’un jour, il donnera l’ordre de jeter les immondices sur le terrain Waya-Waya, au quartier Kingabwa dans la commune de Limete, en tant que natif de ce coin-là, comme il a fait chez nous à Masina. C’est pour cela, je lui demande d’évacuer les immondices versées par l’hôtel de ville sur le terrain Sadelmi dans la commune de Masina », a-t-il dit. Pour rappel, après l’opération coup de poing initié par l’hôtel de ville, pour l’assainissement de Kinshasa, les engins de l’hôtel de ville ont jeté les immondices sur le terrain Sadelmi prenant ainsi 4 m de largeur d’espace et 64 m de longueur, du côté de la ligne de touche gauche du terrain, non loin de l’avenue Bosango, au quartier Siforco à Masina. (Source : Acp)