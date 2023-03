Afrique de l'Est: L'ZLECAf est l'un des moyens de réduire la sécheresse dans la corne de l'Afrique - Directrice de la CEA pour l'Afrique de l'Est

Addis Ababa — La cinquante-cinquième session de la Commission économique pour l'Afrique consiste en une réunion préparatoire du comité d'experts de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique, qui se tient du 15 au 21 mars à Addis Ababa, Ethiopie sous le thème "Favoriser la reprise et la transformation en Afrique pour réduire les inégalités et les vulnérabilités."

À cette occasion, la directrice de la CEA pour l'Afrique de l'Est a déclaré à l'agence des nouvelles éthiopienne que le thème a été choisi dans un contexte où l'Afrique est frappée par de multiples crises, notamment la crise de la pandémie de Covid-19.

La directrice a ajouté que la crise ukrainienne ainsi que le changement climatique qui apporte la sécheresse et l'inondations sur le continent ont également eu un impact significatif sur le ralentissement de l'économie africaine.

Selon la directrice, le terrorisme, l'insécurité et les conflits, qui s'ajoutent à la détresse du pays et à d'autres crises multiples, ont exacerbé la situation de la pauvreté en Afrique.

"Malgré tous ces défis, l'Afrique a réussi à réduire la pauvreté d'environ 53,4 %", a-t-elle déclaré.

"La croissance africaine n'a pas réduit les inégalités et, avec les crises actuelles, les inégalités créent des tensions sociales qui peuvent avoir un impact sur le ralentissement de la croissance économique".

Selon la directrice, la véritable racine de la pauvreté en Afrique est due à la structure de l'économie, qui est basée sur un modèle de croissance extra-active qui sert à faire des exportations. Ces secteurs ne sont pas intensifs et ne créent pas beaucoup d'emplois, la majorité des Africains étant plutôt employés dans le secteur agricole où la productivité est assez faible, ce qui maintient les gens dans la pauvreté.

Mama a noté que, la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) rapprochera les chaînes d'approvisionnement de la population et permettra d'atteindre un certain degré d'autosuffisance pour les produits essentiels tels que les médicaments, les denrées alimentaires et les engrais.

Il nous offre également un outil de négociation unique lorsque nous négocions pour la justice et l'équité dans l'utilisation de nos ressources naturelles pour le développement, a noté la directrice.

Grâce à une mise en oeuvre accélérée et efficace de l'ZLECAf, la corne de l'Afrique pourra se doter d'amortisseurs suffisants pour renforcer sa résilience", a déclaré Mama.

L'ZLECAf aiderait l'Afrique à réaliser un marché continental avec une libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services pour approfondir l'intégration économique, promouvoir le développement agricole, la sécurité alimentaire, l'industrialisation et la transformation économique structurelle, a-t-elle ajouté.

Elle a ajouté qu'il était important d'examiner avec les pays membres les conséquences de ces crises multiples en identifiant leurs conséquences sur les pays africains et en cherchant comment nous pouvons avoir une reprise économique durable en Afrique et comment promouvoir la transformation structurelle.

La 55ème session du Comité d'experts de la Commission économique pour l'Afrique comprend une réunion préparatoire du Comité d'experts de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique, suivie du segment ministériel de la Conférence.

La Conférence est considérée comme l'un des forums les plus importants pour le dialogue et l'échange de vues entre les ministres africains des finances, de la planification et du développement économique et les gouverneurs des banques centrales sur les questions liées au programme de développement de l'Afrique.