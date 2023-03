Togo: Le FoCoDel (Fonds Communautaire pour le Développement Local) est lancé

Encore une initiative à mettre à l'actif de l'exécutif de la Commune de Golfe 1. Il s'agit du FoCoDel (Fonds Communautaire pour le Développement Local). Après huit mois de réflexion sur les tenants et les aboutissants, la Mairie de Bè Afédomé et les partenaires en développement local de cette commune urbaine de la capitale togolaise, ont lancé hier vendredi ce fonds qui devra aider à mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en oeuvre de divers projets de développement dans les 36 quartiers de la commune.

Lançant ce fonds ce vendredi au cours d'une cérémonie organisée à cet effet, le Maire Adjoint Fofo Koffi Boko a indiqué qu'il s'agit d'un fonds qui " consiste à fédérer les fonds provenant des différentes sources de revenus notamment ceux provenant des latrines à caractère communautaire et à assainir la gestion des latrines publiques ". Et, a-t-il poursuivi, " c'est un levier pour le développement socioéconomique local de la commune de Golfe 1, créé pour renforcer les capacités d'épargne et d'investissement de la population. Il constitue également une réponse adaptée à la lutte contre l'exclusion, à la création d'emplois, à la valorisation et la gestion efficiente des potentialités économiques internes de la commune ".

Dans son effectivité, il est à noter que le FoCoDel dispose d'un Grand compte ouvert à Ecobank, qui sera renfloué par les sous comptes des COGES (Comités de Gestion) en charge de la gestion de ces latrines ; en tout 22 répertoriées, dans les quartiers de la commune. Les COGES sont donc invités dans la foulée du lancement officiel de ce fonds, à prendre des dispositions pour " procéder dans les jours à venir à l'ouverture des sous comptes bancaires en vue de rendre le Fonds opérationnel ".

Dans la droite ligne de ce lancement fait par le Maire Adjoint, le Secrétaire général de la Mairie, Dosseh Akiti (en Interview) et le Directeur de la Planification, Komi Glé, dans une présentation du Fonds, ont exposé les contours de cette nouvelle initiative de l'exécutif communal, en collaboration avec les différents acteurs du développement communal, Chefs traditionnels, CDQ...

On peut comprendre des différentes explications qu'il s'agit d'une formule toute trouvée pour assainir la gestion des latrines publiques dans la commune qui en compte jusqu'à 22, et de disposer de ressources pouvant aider à financer divers projets de développement au niveau des quartiers. De même, avance t on la possibilité de création d'emplois, au travers de Fonds et de participation au financement des diverses actions et enfin, forger une certaine indépendance financière et ne pas forcément attendre des dons avant d'engager des actions.

Comme garanties pour une bonne gestion de ce fonds, un comité de surveillance et un comité technique de suivi sont mis en place. Chose intéressante, le fonds ne concerne pas que les latrines publiques, mais peut être ouvert à d'autres secteurs et autres ressources financières qui pourront être identifiées comme pouvant aider à renforcer les revenus communaux.

Représentée à la cérémonie de lancement, ECOBANK rassure de toute sa disponibilité à accompagner ce fonds afin qu'il atteigne les objectifs à lui assignés.