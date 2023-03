Afrique: Soudan participe à la 49ème session du Conseil des Ministres des AE de l'OCI

Khartoum — Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Sadeq Ali, a dirigé la délégation du Soudan qui a participé à la 49e session du Conseil des Ministres des Affaires Etrangères de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) qui s'est tenue les 16 et 17 Mars à Nouakchott, en Mauritanie, sous le thème "Centrisme et modération : la soupape de la sécurité et de la stabilité" : "Centrisme et modération : la soupape de la sécurité et de la stabilité",

S'adressant à la séance d'ouverture, Son Excellence le Président de la République Islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a souligné l'importance d'incarner et de renforcer les valeurs de tolérance, de modération et de centrisme dans le monde Islamique et en faisant allusion aux aspirations de la Mauritanie durant sa présidence du Conseil des Ministres des Affaires Etrangères de l'OCI pour pousser en avant les efforts de l'organisation dans les différents domaines.

Le Secrétaire Général de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), Hussein Ibrahim Taha, s'est également adressé aux participants, souhaitant le succès de la réunion qui a abordé de nombreux sujets d'importance stratégique visant à élever la nation Islamique, à la tête desquels la question Palestinienne et les récents développements à Al-Quds Al-Sharif.

Les délibérations ont porté sur plusieurs projets de résolution, y compris les affaires politiques et humanitaires, les minorités musulmanes dans les États membres et non membres, le programme d'action de l'organisation jusqu'en 2025, les médias et les affaires juridiques, ainsi que les questions constitutives et organisationnelles, en plus de la tenue d'une session sur la lutte contre l'extrémisme violent et d'une session spéciale pour discuter les efforts déployés dans la lutte contre l'islamophobie.

Les efforts de la diplomatie Soudanaise ont abouti au rétablissement de la confiance et au renouvellement de l'élection de l'ambassadeur Dr. Tarig Ali Bakheet, sous-secrétaire général de l'OCI pour les affaires humanitaires, culturelles et sociales pour un nouveau mandat.