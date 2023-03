Angola: Le gouvernement veut attirer plus d'investissements pour le secteur de l'eau

Luanda — Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, a assuré ce vendredi que le gouvernement continuerait à attirer des investissements pour le secteur de l'eau, car il s'agit d'un important facteur de contribution au développement durable, économique et social.

S'exprimant à l'ouverture du "Forum national de l'eau et de l'assainissement" (FONAS), il a souligné que le secteur de l'eau était au centre de l'attention de l'exécutif angolais en raison de sa transversalité et fait partie des objectifs de l'Agenda 2030 des Nations Unies, qui défend l'accès universel et équitable à l'eau potable et à l'assainissement d'ici 2030.

Selon le ministre, le taux d'accès à l'eau est encore relativement faible, environ 60% de l'approvisionnement en eau, ce qui signifie qu'une grande partie de la population n'a toujours pas accès aux services de base d'eau potable.

" Des efforts sont faits pour construire de nouveaux systèmes d'approvisionnement en eau, la qualité et la régularité de l'approvisionnement, qui influent directement sur la qualité de vie des populations de l'intérieur, tant dans les principaux centres urbains que dans différentes localités de l'intérieur du pays, malgré la rareté des ressources", a-t-il garanti.

João Baptista Borges a souligné que le gouvernement mettait en oeuvre différents programmes et projets pour améliorer l'approvisionnement en eau potable, la gestion des ressources en eau, afin de permettre à la population un accès adéquat et universel aux services d'eau potable et d'assainissement.

Il a ajouté que les programmes déjà mis en oeuvre sont basés sur les priorités définies dans le Plan National de Développement (PDN 2018-2022), se référant à des études sectorielles de 2015 à 2022, avec des institutions partenaires telles que la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, l'UNICEF et le Union européenne.

Selon le ministre des Energies et Eaux, des mesures ont été prises pour construire des laboratoires provinciaux pour assurer la qualité de l'eau, qui ont largement contribué à la réduction des maladies endémiques telles que le choléra et d'autres types de maladies infectieuses.

D'autre part, il a fait savoir que dans le domaine du système d'assainissement, d'importantes études avaient été réalisées, visant à lever des fonds, compte tenu de la nécessité d'améliorer les conditions sanitaires de la population, liées aux maladies hydriques.

Selon le ministre, il existe des études et diverses actions menées pour la gestion de l'assainissement dans 11 villes côtières, à savoir Lândana, Cabinda, Soyo, N´zeto, Ambriz, Porto Amboim, Lobito, Benguela, Baia Farta, Moçâmedes et Tômbwa.

D'après le responsable, des actions sont en cours pour la révision des plans directeurs d'eau et d'assainissement dans toutes les municipalités des provinces de Cabinda, Bengo, Cuanza Sul, Cunene, Lunda Norte, Lunda Sul, ainsi que dans les capitales de la provinces de Huambo, Uíge, Cuanza Norte, Malanje, Bié et Huíla.

João Baptista Borges a déclaré qu'il estimait nécessaire d'opérationnaliser le FONAS dans le cadre d'un programme lancé en 2019 par le ministère de l'Énergie et de l'Eau, en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Le Forum national de l'eau et de l'assainissement (FONAS) s'est tenu à Luanda, dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau, célébrée le 22 mars.

Cette réunion a abordé des sujets tels que "Les défis financiers du secteur de l'eau et de l'assainissement", "La sécurité et résilience climatique dans le secteur de l'eau", "Les problèmes d'assainissement en Angola" et "L'assainissement dans les villes côtières".