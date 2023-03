Angola: Deux milliards de dollars pour le secteur des eaux de Luanda

Luanda — Le gouvernement prévoit d'assurer un investissement de deux milliards de dollars d'ici 2027, pour des projets de captage, de stockage et de distribution d'eau dans la capitale du pays, Luanda, a annoncé vendredi le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges.

Le responsable a déclaré que la prévision était de construire plus d'un million de connexions à domicile pour desservir les zones de la ville, en mettant l'accent sur le sud et le nord de Luanda, ainsi que sur Zango et les zones où les gens n'ont toujours pas de l'eau courante.

Les projets Bita et Quilonga sont les deux grands plans qui permettront de compenser le déficit d'approvisionnement en eau auquel la capitale du pays est actuellement confrontée, selon João Baptista Borges, qui s'adressait à la presse, en marge du Forum national de l'eau et de l'assainissement ( FONAS) .

Selon le responsable, Luanda a une population d'environ 10 millions d'habitants et au moins six millions achètent de l'eau des citernes, mais l'intention est d'éliminer ce système, en construisant les projets Quilonga et Bita - le premier avec 500 000 mètres cubes d'eau/jour pour cinq millions d'habitants et le second avec 250 mille mètres cubes/jour pour 2,5 millions. "Cela va être le gros investissement à faire", a-t-il précisé.

" Heureusement, les travaux de construction du projet Bita viennent de commencer. Nous prévoyons que d'ici 2026, il sera peut-être déjà opérationnel, et le projet Quilonga un peu plus tard ", a-t-il déclaré.

Il a fait savoir que Luanda serait la priorité du gouvernement en matière d'approvisionnement en eau, mais a souligné, d'autre part, qu'il existait d'autres projets en phase d'achèvement dans d'autres capitales provinciales telles que Malanje et Cabinda, cette dernière ayant déjà bénéficié d'un projet en opération.

Selon le ministre, sur les plus de 10 millions d'habitants de Luanda, seuls quatre millions ont accès à l'eau courante.

Il a également souligné le programme de lutte contre la sécheresse, qui a fait l'objet d'une attention particulière de la part du président de la République, dans un programme qui comprend trois provinces, Cunene, Namibe et Huíla.

Le responsable a déclaré que de grands efforts étaient déployés par l'exécutif dans la construction de nouveaux systèmes d'approvisionnement et de traitement de l'eau, dans les capitales provinciales et les sièges municipaux.

Selon lui, l'assainissement nécessite également des investissements, des capitaux pour construire des systèmes et un grand effort lié à la durabilité, garantissant le fonctionnement des systèmes de paiement.

João Baptista Borges a donné cette information en marge du Forum national de l'eau et de l'assainissement (FONAS) qui s'est tenu aujourd'hui à Luanda, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau (22 mars).