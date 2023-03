Madagascar: Barea - Départ de Nicolas Dupuis en septembre

Le sélectionneur des Barea n'aura plus que quatre matchs avec les Barea de Madagascar.

Nicolas Dupuis, l'entraîneur des Barea, est en fin de mission. Mis à l'écart par Raoul Arizaka en avril 2021 après la non-qualification de l'équipe nationale à la CAN 2021 au Cameroun. Le Français a été rappelé en avril 2022 pour diriger les Barea A après un passage éclair de Eric Rabesandratana.

Le technicien français a annoncé qu'il quittera la tête de la sélection nationale au mois de septembre à la fin de la campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023. Sa vidéo publiée sur la page Facebook d'Orange Pro-League (OPL) a fait le buzz et a suscité les commentaires. " Je crois que, qualifiés ou pas pour la CAN 2023, j'arrêterai en septembre ", a indiqué le sélectionneur des Barea.

Dans six jours, les Barea affrontent les Fauves Centrafricains au Stade de Mahamasina le 23 mars pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023. " Je ferai tout pour que l'équipe soit qualifiée. J'ai tellement d'autres choses à faire, la préparation de la relève est très importante pour moi ", continue Dupuis.

Comme la fin du mandat de l'actuelle équipe de la fédération malgache de football prendra fin au mois de septembre, le contrat de Nicolas Dupuis prendra fin également. Peu importe la proposition de la nouvelle équipe, l'ancien coach de FC Fleury ne va pas rempiler pour une nouvelle aventure avec les Barea.

Avant son départ, il a encore quatre matchs avec la sélection nationale. Après les deux premières journées, Madagascar occupe la dernière place du groupe E avec un point. La bande à Ibrahim Amada a été défaite par les Black Stars ghanéens par 3 buts à 0 et un nul d' un but partout contre Palancas Negras angolais. " Il nous faut une victoire au minimum pour la double confrontation ", a-t-il souligné.

Le regroupement des joueurs dans le cadre de la préparation des 4e et 5e journées des éliminatoires de la CAN 2023 débutera demain avec les joueurs locaux et quelques expatriés. Le match retour se jouera finalement le 27 mars à Douala au Cameroun.