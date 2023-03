Madagascar: Ligue des Champions - Choc Bayern-City en quarts

Les huitièmes de finale de C1 ont livré leur verdict. Huit équipes européennes peuvent encore rêver de remporter la Ligue des champions, parmi lesquelles le Real Madrid, tenant du titre, cette saison. Le tirage au sort des quarts de finale ainsi que des demi-finales de la compétition a été effectué, hier, à Nyon, en Suisse, au sein de la Maison européenne du football.

Le plus attendu, le remake de la demi-finale 2020-2021 et du quart de finale de la saison passée entre le Real Madrid et Chelsea. Cette fois, le match retour se jouera à Stamford Bridge. Les madrilènes vont défendre leur couronne européenne et tente encore de décrocher leur 15e titre en C1.

Grosse affiche également, dans la quête de son premier titre en Ligue des champions, Manchester City ira défier le Bayern Munich. Après avoir sorti le PSG de Kylian Mbappé, les Allemands vont devoir à nouveau batailler face aux Anglais et leur attaquant-star, Erling Haaland, meilleur buteur avec 10 réalisations. Avec trois clubs encore engagés, la Serie A avait des chances de se retrouver avec un duel 100% italien entre l'AC Milan et Naples.

Pour le dernier calendrier, Benfica affrontera l'Inter Milan. Les rencontres aller se disputeront les 11 et 12 avril, tandis que les matchs retour se joueront les 18 et 19 avril. En demi-finale, le gagnant du match AC Milan - Naples va se mesurer contre le gagnant du match Inter Milan - Benfica Lisbonne.

Un autre choc de titan, le vainqueur du match Real Madrid - Chelsea affrontera le meilleur du match Manchester City - Bayern de Munich. Les matchs aller auront lieu les 9 et 10 mai et les matchs retour les 16 et 17 mai. La finale aura lieu le 10 juin à Istanbul. La configuration des quarts et des demies fait qu'une de ces quatre équipes sera nécessairement en finale : Milan AC, Inter Milan, Naples, Benfica.

Tirage des quarts de finale

Mardi 11 avril à 23h

QF2 : SL Benfica - Inter Milan

QF3 : Manchester City - Bayern Munich

Mercredi 12 avril à 23h

QF1 : Real Madrid - Chelsea

QF4 : AC Milan - SSC Naples

Mardi 18 avril à 23h

QF1 : Chelsea - Real Madrid

QF4 : SSC Naples - AC Milan

Mercredi 19 avril à 23h

QF2 : Inter Milan - SL Benfica

QF3 : Bayern Munich - Manchester City