Madagascar: Une erreur de stratégie - Qui peut coûter cher

La polémique provoquée par les propos du chef de l'État lors de son déplacement à Andoharanofotsy avant-hier a enflammé les réseaux sociaux. Une partie de l'opinion a été choquée par cette attitude belliqueuse qu'il a montrée et qui peut confiner au mépris.

Les propos qu'il a tenus ont dépassé assurément son esprit et les commentaires qui ont suivi hier l'ont peut-être poussé à ramener le débat à des proportions plus raisonnables. Les jours à venir vont lui permettre de rectifier le tir.

Une erreur de stratégie : qui peut coûter cher

En amenant le sujet de son intervention sur le plan sportif, le président de la république s'est laissé entraîner par sa fougue. Il a voulu montrer qu'il était un battant et que ses adversaires n'avaient qu'à bien se tenir.

Il a affirmé qu'il n'a jamais perdu lors de confrontations sportives. Mais celui auquel il faisait allusion est un champion d'arts martiaux et c'est pour cette raison qu'il s'est lui aussi paré du titre de compétiteur.

Les premiers commentaires des observateurs ont d'abord été politiques et se sont focalisés sur l'attitude que doit observer un chef d'État. Puis, ce sont les sportifs qui sont intervenus et qui ont ramené ses déclarations à de plus justes proportions. Les internautes s'en sont fait des gorges chaudes et même l'homme de la rue y est allé de ses observations.

Dans le contexte actuel, cette polémique semble plutôt dérisoire. C'est sur les conditions de vie de plus en plus difficiles que le chef de l'État devrait se focaliser et apporter des solutions pérennes. L'opposition politique n'a pas véritablement réagi car elle est consciente de l'erreur commise par ce dernier.

Les conseillers politiques qui l'entourent sont certainement en train de chercher une nouvelle stratégie de communication. Ce faux pas ne sera pas oublié de si tôt par ses électeurs.