Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - ' Je suis un vrai champion mais pas un fake champion '

Le combat à distance continue entre le judoka et le karateka.

Le judoka ne se laisse pas intimider. Pour montrer ses " muscles ", Siteny Randrianasoloniaiko a effectué une marche, hier, dans la capitale de la région Bongolava. Endroits différents, mais toujours le même engouement. Après Ikongo et Fenerive Est, c'était le tour de la ville de Tsiroanomandidy d'accueillir, hier, le " Mihava Tour ".

Entouré par ses collègues de la chambre basse, la marche que Siteny Randrianasoloniaiko a conduite dans la capitale de la région Bongolava a très vite drainé beaucoup de monde. L'endroit où s'est passé le " Mihava Tour " s'avérait ensuite trop exigu pour contenir la foule venue en masse.

L'occasion pour Siteny de rappeler ses palmarès en étant un sportif. Et de répondre aux offensives lancées par le camp d'en face. Paupérisme, injustice, corruption, insécurité, problèmes fonciers, routes en piteux état, telles ont été globalement les exactions imputées au régime Rajoelina par les partisans du député de Toleara 1.

Problèmes sociaux

" Je suis un vrai champion mais pas un fake champion", s'est ainsi targué le président de l'Union Africaine de Judo en voulant recadrer le président Rajoelina et son équipe. " Je gagne par ippon à chaque fois que j'entre sur tatami ", a-t-il continué. Mais le vrai problème se réside dans le social des 28 millions de malgaches. Ainsi, dans le cadre de Mihava Tour, les députés acquis aux causes de Siteny se font entendre en soulevant les problèmes gangrenant le pays. Jean Eugène Voninahitsy a ainsi souligné que " malgré les menaces et les intimidations, rien ne nous a empêché de venir assister à cet événement. Nous, les députés, demandons au député Siteny de se présenter aux élections ".

Et de continuer qu'" il faut d'abord écouter avant de se présenter aux élections. Le Mihava Tour est un grand premier ". Le camp Siteny demande tout de même à ce que le jeu soit franc. " Vous n'êtes même pas sur le ring et vous criez déjà victoire. Ce n'est pas normal. Si on veut que le combat soit loyal, il faut assurer que tout le monde suive les règles du jeu ", a terminé le député de Morafenobe. " Un athlète qui n'a pas une performance ne sera pas un champion éternel champion ", a par ailleurs avancé le député de Toleara 1.

Trompés

Mihava Tour est surtout un moment consacré pour écouter la population. A cet effet, Be Hozatse a donné la parole à la population de Tsiroanomandidy afin de s'exprimer. Ainsi, tous ceux qui ont pris la parole n'ont pas mâché leur mot en dressant un constat négatif au régime Rajoelina. Arsène Razafindrakoto, de la commune de Mahasolo et Ankadinondry, a notamment indiqué que " la venue en grande masse de la population signifie qu'elle a mal. La corruption règne à Bongolava. Dans toutes les sphères de l'administration, la corruption gangrène. L'insécurité sévit la région. Le problème foncier reste non-résolue ".

Une situation que le député de Mananjary, Haja, a partagée. " Après toutes les interventions, je constate que la réalité reste la même dans tout Madagasikara. Nous avons tous été trompés. On nous a promis que tout ce qui n'était pas réalisé durant 60 ans va être réalisé. La réalité est tout à fait le contraire. Nous nous excusons parce que nous vous avons conduit dans le mauvais chemin. On s'est fait avoir ", a-t-il fait savoir.

Médias publics

L'accès aux médias publics reste toujours souvent un problème pour les partis en dehors du pouvoir. Libre accès aux chaînes publiques. Hier, à Tsiroanomandidy, le député de Toleara 1 a interpellé la ministre de la Communication et de la Culture à ce qu'elle soit libre d'accès pour toutes les forces politiques. Jean Eugène Voninahitsy, député de Morafenobe a d'ailleurs indiqué que " si Rajoelina veut montrer qu'il est un vrai champion il faut le faire dans les règles du jeu. Tout le monde est conscient que rien ne marche à Madagasikara mais on ne les écoute pas ".

En effet, les élus qui ont pris la parole tablent sur l'existence des mêmes problèmes dans tous les districts mais ils n'ont pas accès aux médias publics pour l'exprimer. Si les potentiels candidats veulent montrer qu'ils sont des vrais champions, ils peuvent le prouver par la résolution de ces problèmes.