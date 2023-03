Madagascar: Insécurité alimentaire - Renforcer la résilience des communautés dans le Sud

Une convention de partenariat vient d'être signée entre le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage et le Programme Alimentaire Mondial ainsi que les régions Androy et Itasy ainsi que Vakinankaratra. Cela consiste à développer et promouvoir les cultures de maïs et de sorgho dans ces deux dernières régions en vue d'alimenter la banque alimentaire dans l'Androy, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Rural Rapid Transformation. L'objectif consiste à renforcer la résilience des communautés vulnérables dans le Sud de Madagascar en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire, voire même éradiquer le kere.

Acheter les 80% des récoltes

Ainsi, le ministère de tutelle s'engage à fournir des intrants, des engrais organiques, des engins et petits matériels agricoles pour exploiter 200 ha de terrain dans la région Itasy en vue de produire de sorgho et 300 ha de terrain dans le Vakinankaratra pour le maïs. Il assure également l'encadrement technique et le suivi des cultures jusqu'à la facilitation d'accès au marché. Le PAM pour sa part, s'engage à fournir les semences de 1t de sorgho et 7,5t de maïs tout en assurant leur transport vers la région Itasy et en achetant les 80% des produits récoltés à destination de la région Androy. Un paquet d'activités pour appuyer la résilience communautaire sera mis en place pour ne citer que la création d'unités de transformation alimentaire, l'implémentation d'un système de réserves alimentaires et le renforcement de capacités des agents communautaires.

Transport des produits

La région Itasy, quant à elle, s'engage à mettre à disposition du projet 500 hectares de terrain de culture et à fournir des tracteurs tout en travaillant en partenariat avec des coopératives agricoles ou des entreprises du secteur privé pour assurer les productions. La région Vakinankaratra produira en même temps du maïs en vue d'approvisionner la banque alimentaire dans la région Androy. Cette dernière mettra à disposition les infrastructures nécessaires pour le stockage ainsi que le transport des produits récoltés depuis les sites de production jusqu'à la région.