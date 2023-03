Madagascar: Tribunal de première instance Mahaanga - Un greffier placé sous mandat de dépôt pour escroquerie

Un greffier du Tribunal de première instance de Mahajanga à été mis sous les verrous, après son défèrrement jeudi dernier.

Une grande première dans les annales de la justice à Mahajanga. Un greffier, de sexe féminin, en fonction au sein du Tribunal de première instance vient d'être placé en détention préventive, hier à Marofoto après son défèrrement au parquet, jeudi dernier. La personne est accusée d'escroquerie et émission d'un chèque sans provision d'un montant d'un million ariary et d'abus de confiance.

La prévenue n'était pas à sa première pratique car elle proposait souvent de s'occuper des " dossiers " de certaines personnes qui viennent au tribunal.

" De nombreuses plaintes ont été reçues concernant cette mauvaise pratique. Parfois, elle fait semblant de discuter avec un magistrat, devant un " client " et lui montrait le dossier. Ce, pour prouver que la personne peut avoir confiance en elle et surtout que des démarches sont engagées avec un magistrat pour traiter son cas. Elle demande alors une somme à la victime, laquelle doit être remise au magistrat qui traitera son dossier. Or, ce n'était jamais le cas ", a expliqué la source.

L'assainissement interne de la justice est l'une des priorités fixées par l'État depuis plus des décennies à Madagascar. Celle au tribunal de première instance de Mahajanga est en bonne voie.

Assainissement interne

Renforcer et améliorer les efforts dans la lutte contre la corruption font partie des visions et objectifs du nouveau garde des Sceaux et ministre de la Justice Landy Mbolatiana Randrimanan-­tenasoa. La coopération avec les nouveaux collaborateurs dont au sein du Tribunal de première instance de Mahajanga est en bonne voie et augure de bons résultats surtout en matière de lutte contre la corruption et assainissement interne du milieu.

Depuis de nombreuses années, des plaintes ont toujours été entendues concernant l'abus de confiance et escroquerie au niveau de la justice, mais cette fois l'assainissement était inévitable. Les responsables ont franchi le Rubicon pour coincer l'une de ces personnes qui salissent le milieu.

Car comme tout autre corps de la fonction publique, des personnes travaillant au sein du tribunal abusent de leurs pouvoirs et certains sont exposés à la corruption, fragilisant par leurs comportements tout le système judiciaire malgache.