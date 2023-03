Cote d'Ivoire: S.E Anne Lugon-Moulin (Ambassadeur de Suisse) - ' La coopération scientifique fait partie des axes des relations entre la Suisse et la Côte d'Ivoire '

" Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique et l'Ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire se félicitent de la tenue, cette semaine à Abidjan, d'une rencontre de scientifiques suisses et ivoiriens pour présenter l'étendue et l'intensité de la coopération scientifique entre les deux pays ", rapporte un communiqué de l'Ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire, transmis à Fratmat.info, ce vendredi 17 mars 2023.

A cette occasion, la coopération scientifique entre la Suisse et la Côte d'Ivoire a été passée en revue, à la réunion du 16 mars 2023, à travers une série de présentations et de témoignage. Le Professeur Arsène Kobea, Directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, représentant le Professeur Adama Diawara, a fait savoir que cette excellente coopération scientifique entre la Suisse et la Côte d'Ivoire constitue un véritable atout pour l'éducation et le développement du pays. " La coopération scientifique fait partie des principaux axes des relations bilatérales entre la Suisse et la Côte d'Ivoire ", a déclaré l'Ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, S.E.M. Anne Lugon-Moulin. Cette coopération ne cesse de s'amplifier avec de nouveaux programmes axés sur l'innovation et la numérisation, a-t-elle précisé.

Il faut signaler que l'objectif de la rencontre était de donner de la visibilité à l'intense collaboration scientifique entre les deux pays et de mettre en avant les possibilités qu'offre cette coopération aux scientifiques ivoiriens et aux acteurs suisses. Notons que la délégation était composée du Dr. Jérôme Chenal, de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (Epfl), des responsables des Centres suisses de recherches scientifiques (Csrs) et des universités Nangui Abrogoua et Félix Houphouët-Boigny, entre autres.

Depuis plus de dix ans, indique le communiqué, la Suisse s'est positionnée comme le pays le plus innovant au monde selon l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. " Cette réussite repose sur un investissement constant dans l'éducation, la recherche et l'innovation, ainsi que sur un réseau solide de collaborations internationales ", peut-on lire dans le communiqué. Qui précise que la Côte d'Ivoire est de longue date un partenaire de choix dans la coopération scientifique avec la Suisse. Initiée en 1951 avec la création du Csrs, cette coopération n'a cessé de se développer et se renforcer grâce notamment aux échanges et recherches conjointes effectués par des scientifiques des pays.

Au nombre de ces programmes l'on retient Excellence in Africa (Exaf) qui vise à soutenir la recherche d'excellence sur tout le continent africain et pour lequel les universités et grandes écoles ivoiriennes sont éligibles.

Il faut signaler que les présentations ont aussi permis de mettre en exergue les Bourses d'excellence de la Confédération suisse (Eskas), octroyées chaque année à des étudiants ivoiriens pour des recherches en Suisse. Notons que les trois nouveaux grands axes de coopération de l'Epfl, à savoir, le soutien de jeunes professeurs africains à travers des projets de recherche conjoints avec des professeurs de l'Epfl, le financement de 100 doctorats dans les institutions africaines en codirection avec des professeurs de l'Epfl, la production d'outils et de contenus pour l'éducation numérique, à l'instar des Massive Open Online Courses (Mooc), ont été présentés.