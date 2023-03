Madagascar: Ankadimbahoaka vers le Bypass - Coupure totale de la circulation du 18 au 25 mars 2023

L'axe Bypass - Ankadimbahoaka sera entièrement coupée à la circulation pendant huit jours, à partir de ce jour, pour cause de travaux de réhabilitation. Dans un communiqué en date d'hier, le ministère des Travaux Publics précise l'information : l'axe reliant le rond-point RN7 au niveau d'Ankadimbahoaka jusqu'au rond-point du Boulevard de Tokyo Ankadivevo au niveau de la station-service Shell du bypass sera complètement coupée à partie du 18 mars juqu'au 25 mars 2023.

Quelques aménagements ont été mis en place par les autorités routières. Ainsi, les usagers désirant rejoindre le centre-ville devront emprunter l'axe RN7 passant par Andoharanofotsy et Tanjombato, pour arriver à Andrefan'ambohijanahary et enfin Anosy. Une autre option est possible pour, du rond-point d'Alasora allant vers Mandroseza et Ambanidia. Et enfin, la rocade d'Iarivo allant jusqu'à Ankorondrano et les quartiers voisins.

Des agents de la circulation seront postés aux endroits stratégiques de ces axes indiqués, et seront en charge de réguler la circulation afin d'amoindrir les impacts de cette coupure de l'axe Ankadimbahoaka-bypass. Il va, cependant, s'attendre à un ralentissement de la circulation autour des axes concernés par cette disposition. Pour les huit prochains jours, les durées des trajets risquent d'être encore plus rallongées.