Afrique: Liste des 24 joueurs pour la double confrontation contre le Mozambique - Aliou Cissé se passe de dix mondialistes

Le sélectionneur de l'équipe du Sénégal Aliou Cissé, a publié ce vendredi 17 mars, une liste de 24 joueurs pour les besoins de la double confrontation contre le Mozambique comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire " 2024 ". Ces rencontres se dérouleront les 24 à Diamniadio et 28 mars à Maputo. Face à la presse, le sélectionneur des Lions a justifié ses choix et sa décision de se passer de dix mondialistes blessés ou en manque de compétitivité. Absent de la sélection depuis son forfait avant la Coupe du monde, Sadio Mané en profitera pour effectuer son retour dans le groupe.

Aliou Cissé est resté dans le sillage du Mondial au Qatar en convoquant 24 joueurs pour la double confrontation contre le Mozambique comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoire de la CAN " Côte d'Ivoire " 2024. Les Lions recevront les Mambas au stade Abdoulaye Wade Diamniadio, le vendredi 24 mars pour le compte du match aller avant de se déplacer à Maputo, le 28 mars pour le match retour. En conférence de presse, ce vendredi, le sélectionneur national a dû se résoudre de la blessure de certains cadres et surtout du manque de temps de jeu pour remodeler son groupe.

" On a essayé de jouer sur la compétitivité de nos joueurs "

Absent de la sélection depuis son forfait avant la Coupe du monde, Sadio Mané marque logiquement son retour après quatre mois d'absence. Aliou Cissé a dû se passer des dix joueurs ayant pris part à la dernière Coupe du Monde et qui sont absents de cette liste. Parmi eux, le gardien de but des Lions, Édouard Mendy qui se remet juste d'une fracture et d'une opération à un doigt. C'est le cas aussi de l'ancien parisien Abdou Diallo, Ismaila Sarr et Cheikhou Kouyaté, absents sur blessure. Au moment où d'autres joueurs comme les défenseurs Pape Abou Cissé, Fodé Ballo Touré et Bouna Sarr, les milieux Mamadou Loum Ndiaye, Nicolas Jackson, Moustapha Name et l'attaquant Famara Diédhiou payent de leur faible temps de jeu voire leur méforme. Une absence que le sélectionneur national a tenu à justifier par la méforme et le manque de compétitivité.

" Un joueur comme Edouard Mendy qui a repris la compétition il y a une seulement une semaine. On connait les qualités et ce qu'il représente pour notre équipe. Pour Edouard, ce qui est plus prudent, c'est de le laisser avec son club. Il a connu une Coupe du monde difficile. Après blessure, il est en train de retrouver son niveau. C'est le cas pour Bouna Sarr. Après une longue période de blessure, j'ai décidé de le laisser avec le Bayern pour trouver du temps de jeu. Des joueurs comme Cheikhou Kouyaté n'ont repris la compétition qu'il y a une semaine. C'est donc trop tôt de les sélectionner. Abdou Diallo passe des moments difficiles en ce moment. Nous prions pour tous ces joueurs, qu'ils retrouvent la compétitivité et qu'ils nous rejoignent rapidement. L'équipe du Sénégal est une porte d'entrée et une porte de sortie. Il y a un réservoir énorme de football sénégalais. On a surtout essayé de jouer sur la compétitivité de nos joueurs ", précise-t-il.

" C'est le moment pour Pape Ousmane Sakho "

La grande nouveauté dans cette sélection est la première convocation de l'attaquant Pape Ousmane Sakho qui évolue en Tanzanie. " Pape Ousmane Sakho est un garçon que nous connaissons déjà. Par rapport aux performances quand il jouait dans le championnat sénégalais mais aussi aux performances qu'il fait en Tanzanie. Il n'a pas eu des discriminations. Aujourd'hui, c'est le moment pour Pape Ousmane Sakho. D'autres joueurs avaient de l'avance sur lui. Maintenant avec la blessure de certains, le manque de compétitivité de certains, le moment était venu de le faire venir. C'est un joueur qui a de la qualité et qui a toujours fait partie de mes plans ", souligne-t-il.

SELECTION DES JOUEURS DU CHAN : " L'équipe nationale du Sénégal n'est fermée pour aucun joueur "

Poursuivant son exposé, Aliou Cissé a tenu à expliquer la non sélection de certains piliers des sélections sacrés au CHAN et à la CAN U20. " Lamine Camara a joué avec l'équipe locale et a enchaîné avec celle des U20. On pouvait imaginer que s'il n'y avait pas cette rencontre éliminatoire des jeux olympiques, il serait là. Il y a le défenseur central des Lions locaux que j'ai trouvé intéressant lors de ce CHAN ainsi que d'autres. Ils seraient peut être là s'il n'y avait pas ces éliminatoires. On a voulu les laisser avec leurs catégories respectives. Dans un groupe de 50 joueurs que l'on suit et que d'autres joueurs qui ont différents pedigrees, c'est intéressant pour le football sénégalais. L'équipe nationale du Sénégal n'est fermée pour aucun joueur. Maintenant, il y a la compétitivité. Nous allons continuer à suivre les joueurs dans leur progression en club ", indique-t-il.

Dans la même veine, il ajoutera : " La dernière fois que le Sénégal s'est qualifié aux JO c'était en 2012. J'y étais avec feu Karim Séga Diouf. Cette double confrontation contre la Guinée est très importante. On a essayé de travailler en toute collaboration avec le sélectionneur Demba Mbaye pour constituer la meilleure équipe des olympiques et pouvoir défendre les couleurs du Sénégal. Jon Lopy est un joueur que le peuple sénégalais réclamait pour qu'il soit sélectionné avec l'équipe A.

Derrière lui, il y a d'autres joueurs comme Lamine Camara qui sont de très bons joueurs. Les deux Lamine Camara pouvaient être en sélection A aussi. Mais on a décidé de les laisser à la disposition de l'équipe olympique. Ce que fait Jon Lopy depuis un an est intéressant. Tous les joueurs qui sont dans les autres sélections souhaitent jouer avec l'équipe A du Sénégal qui est le très haut niveau ", fait- il savoir.

En tête du groupe L avec six points, devant le Bénin et le Rwanda, le Sénégal décrochera, en cas de succès lors des deux rencontres, la qualification directe à la prochaine Coupe d'Afrique qui aura lieu en Côte d'Ivoire en 2024. Aliou Cissé a renseigne que le groupe sera au complet trois jours avant le match aller contre le Mozambique. "On sera ensemble à partir du lundi 20. Le stage commencera à partir de l'après-midi. Le premier entraînement est prévu à 15h mardi. En réalité c'est là qu'on aura ceux qui ont joué le dimanche".

LA LISTE D'ALIOU CISSE

Gardiens : Alfred Gomis, Seny Dieng, Mory Diaw

Défenseurs : Youssouf Sabaly, Noah Fadiga, Formose Mendy, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs, Abdoulaye Seck, Abdallah Ndour

Milieux de terrain : Idrissa Gueye, Pathé Ciss, Pape Matar Sarr, Dion Lopy, Nampalys Mendy, Pape Gueye

Attaquants : Sadio Mané, Krépin Diatta, Boulaye Dia, Habib Diallo, Iliman Ndiaye, Bamba Dieng, Pape Ousmane Sakho