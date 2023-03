Afrique: Malnutrition - Une perte annuelle d'environ 14,5% du PIB pour Madagascar

La Grande Île a lancé hier trois documents stratégiques sur la nutrition : le Plan National de Nutrition 2022-2030, le Plan National d'Action Multisectorielle pour la Nutrition 2022-2026. Des documents stratégiques ainsi que le Plan de Suivi, Evaluation, Redevabilité et Apprentissage pour la Nutrition 2022-2026.

3 384 milliards Ariary

C'est la perte économique générée par la malnutrition à Madagascar chaque année selon les résultats sur le coût de la faim menée par l'Institut National des Statistiques (Instat) en collaboration avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM). Cette perte économique est la conséquence d'un impact social majeur observé un peu partout dans les régions du pays. A Madagascar, " plus de 40% des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition chronique, la prévalence de la malnutrition aigüe globale oscille entre des niveaux critiques et très inquiétants en fonction des régions et des saisons " . La situation de malnutrition est telle que " les carences en micronutriments sont largement répandues et affectent une grande partie de la population malgache " .

Madagascar s'est doté de divers documents stratégiques afin d'y faire face. Si la Politique Nationale de la Nutrition vise à " tracer ensemble des voies plus sûres pour mobiliser la population et les décideurs à s'engager entièrement dans la réduction durable du fléau de la malnutrition " à l'horizon 2030, le Plan National d'Action Multisectorielle pour la Nutrition (PNAMN 2022-2026) entend " assurer, d'une part le droit de la population Malagasy à une nutrition adéquate en vue d'améliorer la survie des enfants et de permettre un développement maximal de leurs potentialités physiques et intellectuelles, et d'autre part, de promouvoir la santé et le bien-être de la population cible, par la synergie des interventions multisectorielles ".

Le Plan de Suivi, Evaluation, Redevabilité et Apprentissage pour la Nutrition (PSERAN 2022-2026) complète la liste des documents stratégiques. Ce dernier devrait permettre " de gérer efficacement les systèmes de gestion, de traitement des données mais aussi de produire des résultats concrets pour la nutrition à tout moment ".

La complémentarité des documents est essentielle dans la mesure où la mise en oeuvre du PNAMN est accompagnée par le PNSE. Si disposer des documents stratégiques est une chose, avoir les moyens pour les mettre en oeuvre et les attribuer de façon efficace et efficiente en est une autre. Les défis de la lutte contre la malnutrition à l'horizon 2030 sont considérables pour la Grande île et comme l'argent est le nerf de la guerre, un investissement public et national digne de ce nom dans ce domaine est plus que nécessaire.

L'on se demande d'ailleurs sur les prévisions de dépenses affiliées à la mise en oeuvre de ces divers plans tout comme l'on s'interroge sur la volonté de l'État de les inscrire dans les lois des finances à venir. Pour l'heure, un appel à l'aide a été lancé à l'endroit des partenaires techniques et financiers de Madagascar pour relever lesdits défis.