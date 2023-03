Madagascar: Viols - De plus en plus de victimes chez les garçons

Le nombre de garçons victimes de violences sexuelles pris en charge par le centre Vonjy à Toliara se multiplie. La majorité des auteurs ne sont autres que les voisins des victimes.

Alarmant ! 246 cas de viols ont été pris en charge par le centre Vonjy sis dans l'enceinte du Centre hospitalier universitaire (CHU) Tanambao, Toliara depuis son ouverture. Parmi eux, on compte huit garçons selon Holea Guy, le point focal de ce centre . " Ils ont tous subi un viol anal par leurs voisins. Outre l'agression sexuelle, ils ont également souffert d'un traumatisme psychologique ". Leur nombre se multiplie également chaque année. " En 2020 , il n'y avait qu'un seul cas. Deux cas en 2021, et le reste des cas ont été recensés en 2022 et 2023. Un cas sur les 26 recensés durant les trois premiers mois de cette année concerne un garçon ".

Sensibilisation

Le nombre de signalements reçus par le centre Vonjy a connu une augmentation. Selon les responsables, des actions de sensibilisation ont été menées pour encourager les parents à dénoncer les faits. Ce centre est implanté à Toliara mais il prend aussi en charge les victimes des districts périphériques de la région Atsimo-Andrefana. Grâce au soutien du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), les enfants pourront bénéficier sous le même toit d'un accès aux services gratuits de prise en charge psychosociale par les assistantes sociales, de soins médicaux par des médecins de l'hôpital, et de conseils judiciaires par des agents de police. Ils ne seront plus contraints de faire des allées et venues dans les bureaux administratifs pour la déposition d'une plainte ou encore pour une consultation médicale. " Certains parents n'osent pas dénoncer les auteurs de ces viols, si d'autres préfèrent le recours à l'amiable. Nous appuyons les parents dans la poursuite judiciaire pour qu'ils puissent obtenir gain de cause ", conclut Holea Guy.