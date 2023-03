Afrique: Elim CAN 2023 - 25 joueurs algériens retenus pour la double confrontation contre le Niger

Le sélectionneur de l'Équipe nationale algérienne de football, Djamel Belmadi a dévoilé sa liste de 25 joueurs retenus pour affronter le Niger lors des 4e et 5e journées des éliminatoires de la CAN 2023.

Sans surprise, Kévin Van Den Kerkhof Guiton (SC Bastia), Rayan Aït Nouri (Wolverhampton), Jaouen Hadjam (FC Nantes), Badredine Bouanani (OGC Nice) et Fares Chaïbi (Toulouse FC) y figurent pour la première fois. Zineddine Belaïd, le défenseur de l'USM Alger est aussi convoqué. On notera le retour d'Abdelkahar Kadri et d'Andy Delort. Et contrairement à ce qui a été annoncé ici et là, Belaïli et Mandi prendront bel et bien part à ce rassemblement.