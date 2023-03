Ile Maurice: Censure - Le site Zinfos Moris inaccessible aux utilisateurs de MyT

Le site d'information Zinfos Moris est partiellement inaccessible à Maurice depuis quelques jours. Les utilisateurs de MyT se retrouvent face à un message succinct : "This site can't be reached." Cependant, ceux d'Emtel peuvent y accéder sans problème. Ish Sookun, System architect de La Sentinelle Ltd, avance que ce n'est pas un problème technique. Ce qui fait dire à Pierrot Dupuy, le responsable du site, que Maurice poursuit sa trajectoire vers la dictature.

"C'est scandaleux. On juge de l'état de la démocratie à la manière dont les journalistes sont traités. Lorsque les médias sont attaqués, on va vers une dictature", fustige Pierrot Dupuy. Selon lui, si une information publiée pose problème aux autorités, il existe un arsenal de recours légaux, et bloquer l'accès à un site n'en fait pas partie.

Comment expliquer le blocage d'un site ? Ish Sookun avance que les accès aux sites, à travers les serveurs DNS, sont faits de manière automatique. Il n'y a pas d'intervention humaine. Donc, lorsque l'utilisateur cherche à accéder à un site, il lance la recherche. Cette recherche est dirigée vers le serveur DNS de son fournisseur d'accès à internet. De là, il est dirigé vers le site en question. Dans le cas de Zinfos Moris, une recherche de l'adresse du site d'informations sur le serveur DNS de MyT démontre que l'accès n'existe plus. Ce qui n'est pas le cas lorsque la même recherche est effectuée à travers le serveur DNS de Google. Serait-ce un bug à l'origine de ce problème ? "Non. Sinon, plusieurs autres sites auraient subi le même sort. La seule manière d'enlever l'accès à un site à travers un serveur DNS est par une intervention humaine", dit-il.