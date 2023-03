Sénégal: Sécurité maritime - Escale à Dakar du patrouilleur de la Marine italienne ' Comandante Foscari '

L'Ambassadeur d'Italie Giovanni Umberto De Vito s'est rendu, vendredi 17 mars, à bord du patrouilleur de la Marine Militaire Italienne " Comandante Foscari ", en escale au port de Dakar. Selon un communiqué de presse, accompagné par l'attaché militaire CV Campana, l'Ambassadeur De Vito s'est entretenu avec des représentants de la Marine Nationale du Sénégal, le Chef de la Chaine Emploi CV Karim Moulaye Mara et le Commandant de la Base Navale de Dakar CV Djibril Diawara.

Au cours de la rencontre, les représentants italiens et sénégalais ont pu échanger sur les bonnes relations de collaboration entre les deux Marines nationales et explorer de nouvelles pistes de travail commun pour contribuer à la sécurité maritime des Pays de la région et ceux riverains du Golfe de Guinée.

Selon le diplomate italien " la sécurité maritime internationale peut être poursuivie en amplifiant nos collaborations paritaires, les activités conjointes, l'entrainement opérationnel et les différentes formes de coopération. Ensemble, nous pouvons mieux poursuivre les objectifs communs tels que la liberté de navigation, les flux commerciaux maritimes réguliers et la lutte contre les réseaux internationaux de trafiquants ".

Le bateau " Comandante Foscari " est de retour d'une mission visant à prévenir et à combattre la piraterie dans le golfe de Guinée, en protégeant les voies de communication maritimes et en renforçant la coopération avec les Marines militaires des Pays riverains. L'action de la Marine italienne dans la région contribue aussi aux " Coordinated Maritime Presences " de l'Union européenne à laquelle l'Italie met à disposition des capacités avec celles d'autres Etats Membres (tels que l'Espagne, la France, le Portugal et le Danemark).

Pendant l'escale de Nave Foscari à Dakar, sont prévus des exercices entre les plongeurs des forces spéciales italiennes et sénégalaises, pour le partage de compétences et de procédures, ainsi que la visite à bord du patrouilleur des autorités sénégalaises et des membres du corps diplomatique accrédité au Sénégal.