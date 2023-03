Afrique: Hydrocarbures - La compagnie russe Lukoil sur de nouveaux projets pétroliers et gaziers au Congo

Le géant pétrolier russe Lukoil va participer au projet du gaz naturel liquéfié (GNL) sur le bloc Marine VII opéré par Eni Congo, dont le lancement est prévu cette année. La compagnie Lukoil entend également investir dans le champ pétrolier.

Une délégation du pétrolier privé russe conduite par son vice-président pour l'Amérique, l'Afrique et le Moyen-Orient, Ivan Romanovski, a été reçue par le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoua. La société Lukoil échange avec les autorités nationales de la possibilité de prendre part à de nouveaux projets pétroliers et gaziers en République du Congo en tant qu'opérateur.

Le vice-président de Lukoil, Ivan Romanovski, a jugé les négociations avec le Congo " très fructueuses " et a sollicité l'accompagnement des autorités pour la concrétisation des projets annoncés. " C'est surtout le projet de gaz qui est très important et qui mobilise notre intervention au Congo. Lors de cette rencontre, nous avons évoqué plusieurs possibilités. Nous comptons sur le soutien du ministre de tutelle pour le succès de ces discussions ", a-t- il déclaré.

Lukoil intervient au Congo dans le cadre d'un partenariat avec la compagnie italienne Eni (65% des parts). En 2019, elle a acheté 25% des parts du projet Marine VII pour la somme de 800 millions de dollars. La Société nationale des pétroles du Congo détient de son côté 10% des parts du même projet. " Nous sommes en train de travailler pour la définition de ce partenariat Eni-Lukoil ", a alors ajouté Ivan Romanovski.

Le Congo dispose d'importantes réserves prouvées de gaz naturel, environ 100 Mds de m3, ce qui le place au 5e rang des réserves gazières en Afrique subsaharienne. Le gouvernement souhaite ainsi diversifier son partenariat pour pouvoir booster le secteur énergétique national, principalement la production du GNL.

L'État congolais est engagé à soutenir la participation de Lukoil dans le projet Marine VII. " La coopération avec la République du Congo est excellente dans divers domaines économiques et industriels. Nous sommes heureux de voir cette coopération se développer dans le domaine pétrolier. Nous voulons aller un peu plus loin par rapport aux domaines d'intervention actuels. S'il y a de projet pétrolier qui intéresse la compagnie Lukoil, nous sommes prêts à l'accompagner ", a assuré Bruno Jean Richard Itoua.

Le projet Marine XII couvre une superficie de 571 kilomètres carrés, avec cinq champs découverts dans le gisement. Eni et Lukoil projettent de fournir trois millions de tonnes de GNL par an. Les compagnies vont également développer une chaîne d'approvisionnement agricole afin de produire des matières premières pour le bioraffinage et favoriser la gestion durable des forêts...