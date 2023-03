Congo-Brazzaville: Échange - Les partis politiques invités à oeuvrer davantage pour le bien-être collectif

La session de dialogue de haut niveau entre le Parti communiste chinois (PCC) et les partis politiques du monde entier s'est tenue, il y a quelques jours, sur le thème " La voie de la modernisation : la responsabilité des partis politiques ". A cette occasion, Xi Jinping a invité les participants à travailler sans cesse pour assurer à la population le bien-être nécessaire.

Dans son discours liminaire intitulé " Travailler ensemble à la modernisation ", Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du PCC et président de la République populaire de Chine, a invité avant tout les partis politiques à matérialiser cette volonté par le goût de l'effort et du travail bien fait avec des résultats palpables. En effet, pour lui, face à une série de questions relatives à la modernisation, les partis politiques, en tant que forces importantes dans la conduite et la promotion du processus de modernisation, ont la responsabilité d'apporter des réponses.

Et d'autant plus que ce chemin vers la modernisation peut être parsemé d'embûches, le président chinois a mis en avant le fait qu'aujourd'hui les partis politiques doivent adhérer au concept de suprématie du peuple et mettre en avant l'orientation populaire de la modernisation. Aussi, ils doivent défendre le principe d'indépendance et d'autonomie et explorer la diversité des voies de modernisation, tout en développant un sens de l'intégrité et de l'innovation pour maintenir la continuité du processus de modernisation.

Dans le même contexte, il leur a invité à promouvoir le développement par la paix et l'équité. " Nous préconisons un esprit de solidarité et une pensée gagnant-gagnant pour relever les défis complexes et entremêlés en matière de sécurité et créer un modèle de sécurité fondé sur la justice et l'intégrité ainsi que la construction et le partage communs. Susciter la division et la confrontation sous la bannière de la démocratie est en soi une violation de l'esprit de la démocratie ", a-t-il souligné.

Par ailleurs, Xi Jiping a indiqué que le PCC reste disposé à renforcer les échanges et la coopération avec les partis politiques de divers pays et à travailler main dans la main pour préserver la justice et l'intégrité mondiales. " Le PCC est disposé à élargir continuellement les points de convergence conceptuelle et d'intérêts, à contribuer à la construction d'un nouveau type de relations internationales, et à contribuer à l'approfondissement et à l'élargissement des partenariats mondiaux en consolidant et en améliorant les partenariats mondiaux entre les partis politiques. Le PCC est prêt à continuer à travailler avec les partis politiques et les organisations politiques du monde entier pour échanger des expériences en matière de gouvernance du parti et de l'État, marcher main dans la main sur la voie de la modernisation ", a-t-il déclaré.

Notons que cette session de dialogue initiée par le PCC a connu la participation des dirigeants de plus de cinq cents partis et organisations politiques de plus de cent cinquante pays dont le Congo, le Togo, l'Afrique du Sud, la Russie, le Venezuela, etc.