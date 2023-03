Ile Maurice: Police - Quand les chiens renifleurs 'partent à la retraite'

Vu en fin de semaine dans la Newsletter de la Mauritius Police Force, trois des chiens renifleurs de la Police Dog Unit, soit Naash, Nick et Josh, sont retirés du circuit. Jusqu'à tout récemment, ils servaient à élucider des cas de meurtre, de disparition, de vols et la détection de drogue. A quel moment des chiens renifleurs sont-ils "mis à la retraite", et que deviennent-ils par la suite? C'est ce que nous avons tenté de savoir.

Une de nos sources explique que les chiens qui "partent à la retraite", sont des chiens ayant dépassé la trentaine d'années, voire la cinquantaine. Comment se calcule l'âge d'un chien ? Il précise qu'un an pour les humains est équivalent à sept ans pour les chiens.

Plusieurs critères sont considérés avant que les chiens renifleurs ne soient retirés du circuit. Cela dépend de leur endurance et ils doivent également être soumis à des tests d'aptitudes, ainsi qu'à des examens médicaux pour que leur état de santé soit évalué. Après leur retrait du service, où vont-ils ? Notre interlocuteur déclare qu'ils sont placés dans un chenil à la Special Mobile Force. Et que les policiers qui veulent avoir un de ces chiens peuvent faire une demande d'adoption. Si celle-ci est approuvée, ils pourront en obtenir la garde et en faire un chien domestique.