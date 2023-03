Afrique de l'Est: Bukavu - Le mouvement Rien sans les femmes exige le retrait de la RDC de l'EAC

Lors d'un point de presse tenu ce vendredi 17 mars à Bukavu (Sud-Kivu), le mouvement Rien sans les femmes propose au chef de l'Etat d'engager des réformes sérieuses au sein de l'armée et le retrait de la RDC de la communauté de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC).

Les femmes du Sud-Kivu exigent la fin totale de la guerre dans la province voisine du Nord-Kivu pour un retour de la paix dans cette partie du pays. Alice Kuba, point focal de Rien sans les femmes à Bukavu, explique:

" Nous, femmes, réunies au sein du mouvement Rien sans les femmes, coordination du Sud-Kivu, refusons de demeurer complices de ces atrocités et cette injustice par notre silence. Ainsi, nous recommandons, au chef de l'Etat, de reconstruire urgemment l'appareil sécuritaire par une réforme de la paix. D'ordonner à l'armée congolaise de jouer à l'offensive pour traquer les terroristes, qui tuent et pillent sur le sol congolais, en lieu et place des retraits stratégiques continus ".

Elle recommande également d'entamer en l'urgence, le processus de retrait de la RDC du traité de l'EAC.

Ces femmes plaident aussi pour mise en place d'une commission d'enquête nationale sur les massacres et autres exactions commis dans l'Est du pays et sanctionner les auteurs.

En outre, l'ONG Rien sans les femmes appelle Félix Tshisekedi de " mettre en garde la CIRGL de jouer un vrai rôle de rétablissement de la paix et cela sans mettre la RDC à la merci des mesures non démocratiques que prônent les terroristes, qui nous agacent, et leurs alliés ".