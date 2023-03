Ile Maurice: Affaire Franklin - Le présumé prête-nom Cédric César libéré

Une caution de Rs 50 000 et une reconnaissance de dette de Rs 200 000. Ce sont les conditions financières pour la libération de Jason Cédric César. "Il n'y a aucune preuve quant à la supposition que le demandeur a déplacé le bateau, aucune preuve étayée pour prouver qu'il y a interférence et je ne parviens pas à apprécier quelle preuve risquait d'être falsifiée."

C'est ce qu'a déclaré la magistrate Valentine Mayer de la cour de district de Port-Louis, qui a rejeté, vendredi, les points d'objection avancés par l'enquêteur de l'Independent Commission against Corruption (ICAC) quant à la remise en liberté du présumé prête-nom de Franklin. Cédric César, soupçonné de blanchiment d'argent et arrêté le 27 février, qui avait présenté une motion de remise en liberté par le biais de son avocat, Me Hisham Oozeer, a ainsi été libéré.

L'officier enquêteur a témoigné en cour que le requérant était soupçonné d'être un "prête-nom" pour Jean Hubert Celerine, connu comme Franklin, qui a été condamné à sept ans de prison par le Tribunal de Saint-Denis, île de La Réunion, pour trafic de stupéfiants. Une enquête ouverte le 24 février au sujet des propriétés dudit Celerine a révélé que Cédric César possédait un navire dont il n'était pas un propriétaire enregistré. Possession qui émanerait d'un acte illégal.

N'ayant pas pu établir que le bateau qui se trouvait dans la cour du suspect à Baie-du-Tombeau a été déplacé par lui-même et aucune preuve qu'il y a eu interférence avec la personne qui avait vendu le bateau, l'enquêteur a essuyé un revers. "Le bateau a été vendu à un nom fictif et on est en possession de preuves impliquant le suspect", a dit le témoin en cour sans pouvoir expliquer quelle preuve risque de faire l'objet de manipulation.

Pour rappel, Chandra Banee, qui aurait agi comme prête-nom et qui possède un 4x4 de la marque Ford Raptor, Mike Gregory Pattee et Hassenjee Karamuth, connu comme John Rider, ont déjà obtenu la liberté conditionnelle.