Egypte: Allocution du Président Al-Sissi lors de la cérémonie intitulée ' épaule contre épaule '

document

Au nom d'Allah, le Clément le Miséricordieux

Noble peuple d'Égypte,

Mesdames et Messieurs,

J'aimerai commencer mon discours, adressant toutes les salutations, d'honneur et d'appréciation au glorieux peuple égyptien, félicitant les nations arabes et islamiques pour le mois sacré du Ramadan, et priant Allah le Tout-Puissant de nous bénir en ces jours sacrés avec la bonté et la paix, que l'humanité soit entourée par la bénédiction et l'amour.

Je vous parle aujourd'hui, à un moment où je sens un mélange de fierté et de satisfaction, d'être parmi les fils de la patrie, de toutes les catégories du grand peuple égyptien, et de la nouvelle victoire, et de sentir une véritable représentation des significations de l'humanité, de la solidarité et de l'interdépendance sociétale, que les Égyptiens ont toujours connu, étant des modèles, des idéaux et inspirants, surtout aux temps de crises et d'adversités.

Nous assistons aujourd'hui à une confirmation de la volonté de ce vaillant peuple, montrant sa capacité à transformer l'adversité en dons, ainsi que la crise en succès et en réussite, étant une scène humaine, marquant en apparence "la solidarité et l'interdépendance", et à son intérieur "la sincérité et la recherche de l'aide d'Allah".

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce succès, y compris les bénévoles, les institutions et les donateurs, sous l'égide de "l'Alliance nationale pour l'action civile de développement" et sous les auspices de la Patrie.

Plus récemment, d'ici, nous avons assisté au lancement de notre plus grand projet national pour le développement de la campagne égyptienne, "Hayah Karima /Une vie décente", à travers lequel nous cherchons à améliorer le niveau de vie de plus de "quatre mille" villages, visant à réaliser un véritable développement et à améliorer la qualité de vie d'environ "58" millions de citoyens, d'un budget de près de "700" milliards de L.E. ou plus.

Aujourd'hui, nous assistons à un nouveau succès, écrit par la main des fidèles Égyptiens, dans une société civile qui vise à soutenir le système de la protection sociale, en intégrant son travail aux efforts du gouvernement et du secteur privé, afin de toucher les familles et les groupes vulnérables et de leur fournir des services communautaires, dans divers axes.

Noble peuple d'Égypte,

Il y a neuf ans, et en réponse à votre appel, j'ai eu l'honneur d'assumer la responsabilité de ce pays, cherchant l'aide de cette confiance en Allah, en m'appuyant sur ma confiance en les capacités des Égyptiens, vraiment Allah ne laisse pas perdre la récompense de celui qui fait le bien, luttant pour l'élévation et l'avancement de ce pays, avec un travail acharné et des intentions sincères.

Voire les difficultés des défis auxquels nous avons été confrontés pour remettre l'Égypte sur le droit chemin, la détermination à les relever, afin de remporter la victoire dans les batailles de la survie et du développement.

Pendant de nombreuses années, nous nous sommes accrochés à notre patrie, y avons cru, et nous travaillons pour rechercher la paix, la sécurité et la stabilité. En plus de suivre le chemin de la construction et du développement, où nous avons rencontré de nombreuses difficultés, mais à chaque fois, nous avons su les surmonter, nous sortons plus forts, plus solides et résilients.

Noble peuple d'Égypte,

Frères et soeurs,

Tout en renouvelant mon alliance, je vous promets sincèrement que nous avancerons, vers plus de travail et de construction, déterminés à surmonter les crises et à réaliser le développement, en soutenant plus d'espaces communs entre les peuples du pays, fournissant tous les moyens à nos jeunes, pour réaliser un avenir à la hauteur de leurs aspirations, forts avec l'aide d'Allah en croyant aux pouvoirs de ses fils à réaliser les rêves de ce pays qui n'étaient pas prescrites, mais ont été atteints grâce au travail et à la persévérance.

Enfin, je voudrais exprimer ma grande gratitude au grand peuple égyptien, pour tous ses efforts et ses sacrifices, afin que nous soyons aujourd'hui rassurés, célébrant une grande partie de ce qui a été accompli et de ce qui sera accompli, pour montrer au monde entier, à chaque fois, nos capacités à relever les défis et à traverser vers des perspectives d'avenir, en déclarant:

Vive l'Égypte.. Vive l'Égypte.. Vive l'Égypte.

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.