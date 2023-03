Gabon: Les condoléances du RPR aux familles éprouvées, meurtries et endeuillées du naufrage

Le Rassemblement des Patriotes Républicains RPR a rendu publique une déclaration officielle depuis son siège national à Libreville, ce 17 mars 2023.

Veuillez trouver ci-joint l'intégralité de la déclaration :

PEUPLE GABONAIS

Depuis le jeudi 9 mars 2023, notre pays est en deuil par la faute de certains compatriotes complices et auteurs inconscients, impliqués dans l'horrible et abominable naufrage du navire " Esther Miracle ", qui a fait plusieurs morts et plongé tout le paysdans une profonde tristesse.

Face à ce très douloureux événement, le Peuple Gabonais à l'unisson a manifesté, à travers ses composantes sociales ; à savoir : la Société Civile, les Confessions Religieuses, les Personnalités publiques et politiques sa compassion et sa solidarité avec les familles cruellement éplorées.

Maintenant que les données et les informations relatives à cette hécatombe se précisent, en partie grâce au remarquable travail de quelques compatriotes exilés, experts en géostratégie....

Le Président du Rassemblement des Patriotes Républicains (RPR), le Patriote Jean François NTOUTOUME-EMANE, les Dirigeants, les Militants et les Sympathisants du Parti adressent aux familles éprouvées, meurtries et endeuillées leurs très sincères condoléances.

Le naufrage du navire " Esther Miracle " est une catastrophe humaine qui a démontré au reste du Monde l'inorganisation, l'inconsistance, le dysfonctionnement et les limitesde nos structures officielles de surveillance, de secours et de sauvetage des bateauxen difficultés dans les Eaux Territoriales ou fluviales Gabonaises.

Le RPR saisit la présente circonstance pour exhorter les pouvoirs publics et les propriétaires des compagnies maritimes et fluviales à respecter et à appliquer rigoureusement toutes les prescriptions légales réglementaires, administratives et techniques de leur secteur d'activités, en matière de sécurité et de sûreté de navigation. Il revient au Gouvernement et à son Administration d'y veiller scrupuleusement.

En effet, des manquements à ces exigencesont été signalés par des témoignages qui ont rapporté les comportements et les attitudes contradictoires des marins de deux caboteursqui étaient présents aux alentours du lieu du drame : l'un a totalement ignoré les appels et les signaux de détresse " d'Esther Miracle " ;l'autre, respectueux de l'éthique et des pratiques professionnelles en matière de sécurité et de sûreté de navigation, a porté secours aux naufragés.

Aussi, au nom de tous ses Militants et Sympathisants, le RPR adresse ses chaleureux remerciements et ses vives félicitations à Noël MOUGOULA, Commandant du navire" Céleste " de la Compagnie Peschaud ; citoyen digne d'admiration et d'éloges qui a fait montre de courage et de professionnalisme en sauvant les vies de nombreux compatriotes en danger. Le Commandant de bord Noël MOUGOULA doit désormais être considéré comme un Héros national.

Le Peuple gabonais attend du Gouvernement gabonais une information complète et objective, pour faire toute la lumière sur cette sinistre et macabre affairedont les principaux responsables doivent être identifiés etrépondre de leurs actes.

Enfin, le RPR profite de cette douloureuse occurrence pour attirer l'attention du Chef de l'Etat afin que le projet de construction d'une route reliant les villes de Libreville et de Port-Gentil soit exhumé et réactualisé par le Gouvernement.

Il est très regrettable, sinon aberrant et incompréhensible, que la capitale politique du Gabon, pays réputé riche, ne soit toujours pas reliée à sa capitale économique par une route ou une autoroute moderne.L'expertise de nos partenaires peut nous aider à la réaliser. Que les mânes de nos Ancêtres bénissent et protègent le Gabon....