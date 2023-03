Malawi: Plus de 400 morts et 200 000 déplacés - La situation continue de s'aggraver dans la région de l'archidiocèse de Blantyre

Blantyre — Routes et ponts emportés, communautés entières isolées, incapables de recevoir de l'aide. Maisons et infrastructures, des milliers de familles sans abri, exposées aux intempéries. Tels sont les premiers résultats du cyclone tropical Freddy, qui a frappé la région africaine à deux reprises en quelques semaines.

La Conférence épiscopale du Malawi (CME) a appelé tout le monde à "envoyer toutes sortes de contributions faites au nom de l'Église catholique par l'intermédiaire des structures ecclésiastiques telles que les petites communautés chrétiennes, les églises périphériques, les paroisses et les bureaux de l'administration diocésaine, qui enverront les dons aux bureaux diocésains et nationaux de Caritas

"Soyons les gardiens les uns des autres", ont déclaré les évêques. Dans la déclaration publiée le 14 mars 2023, la CME a appelé tout le monde, en particulier dans les zones sujettes aux inondations et aux catastrophes, à se déplacer vers des endroits plus sûrs, à rester vigilant et à prêter attention aux avertissements officiels et aux instructions des experts météorologiques.

Le président des Evêques, l'Archevêque George Desmond Tambala, a également décrété que la collecte dominicale du 19 mars 2023 des 46 paroisses de l'aire métropolitaine serait envoyée directement à la Réponse d'urgence aux inondations du Malawi de la CME.

Le 13 mars 2023, le président du Malawi, Lazarus McCarthy Chakwera, a déclaré l'état d'urgence dans le sud du pays à la suite des catastrophes causées par le cyclone tropical dans les districts les plus gravement touchés. Il s'agit des districts de Blantyre, Mulanje, Phalomba, Chikwawa, Nsanje, Chiradzulu, Thyolo, Mangochi et Zomba. Au total, 172 camps ont été mis en place dans la région pour accueillir quelque 88 312 Malawiens déplacés.

Selon les informations publiées par le département des affaires de gestion des catastrophes (DODMA), 19 676 ménages ont été touchés, 225 décès ont été enregistrés, 41 personnes sont toujours portées disparues et 707 ont été blessées. De nombreux animaux d'élevage ont également été décimés et l'approvisionnement en eau, l'électricité et l'Internet ont été gravement endommagés.