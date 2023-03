Congo-Brazzaville: Niari, Bouenza, Lékoumou - Les opérateurs économiques s'approprient les textes législatifs en vigueur

La chambre de commerce interdépartementale Niari, Bouenza et Lékoumou et le guichet unique des opérations transfrontalières ont organisé, le 16 mars à Dolisie, une journée portes ouvertes dans l'optique de vulgariser les textes législatifs et réglementaires aux opérateurs économiques.

Une dizaine de structures étatiques et de nombreux opérateurs économiques ont participé à la rencontre. Le préfet du Niari, Frédéric Baron Bouzock, faisant de l'opérationnalisation de la chambre consulaire interdépartementale son cheval de bataille, n'a pas manqué de louer ses performances. " Constatant que cette chambre était une machine inerte dès l'entame de mes fonctions préfectorales en 2020, j'ai donné l'ordre afin de relever son niveau. Aujourd'hui, elle joue pleinement son rôle ", a-t-il assuré.

Tenant compte de la représentation effective des structures étatiques, le préfet a exhorté les participants à l'appropriation utile et à la capitalisation des interventions de chaque responsable des structures étatiques. Il a souhaité la multiplication de ce genre d'initiative afin que les départements gagnent la bataille de la diversification de l'économie.

Le vice-président de la chambre de commerce interdépartementale, Jean Bosco Yondot, a pour sa part justifié l'organisation de cette journée par des tendances conflictuelles entre l'administration étatique et les usagers, le manque de vulgarisation des textes. La tenue de cette journée aura eu, pour lui, le mérite d'humaniser les administrations et les opérateurs économiques.

Il a conclu que cette démarche d'engagement s'inscrit bel et bien dans les prescriptions visionnaires et stratégiques contenues dans le projet du gouvernement " Allons ensemble et plus loin ".

Cette vulgarisation de la Journée portes ouvertes a été supervisée par le préfet du Niari, avec à ses côtés le vice-président de la chambre de commerce interdépartementale et le représentant du directeur général du guichet unique des opérations transfrontalières, Ngoma Mvoumbi Gervis Ulrich.