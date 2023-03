Ile Maurice: Transition - Areff Salauroo remplace Denis Ithier comme Group CEO de La Sentinelle

L'heure de la retraite a sonné pour Denis Ithier. (67 ans en mai prochain). Il a passé, le mercredi 15 mars, le témoin de CEO à Areff Salauroo, qui était Chief Operating Officer.

"Ce n'est certainement pas sans un pincement au coeur que je quitte La Sentinelle Ltd après 32 ans, sauf parenthèse de presque deux ans à Madagascar en 2007- 2008 (...) Je vous ferai grâce des analyses chiffrées de mes années, avec un doublement du chiffre d'affaires, car nous construisons sur ce que nos prédecesseurs ont bâti et la gloire appartient à tous les bâtisseurs passés et présents, avec une pensée spéciale et émue pour ceux qui ont dû partir pour que l'entreprise survive avec nous", souligne Denis Ithier dans son au-revoir aux employés du groupe. "Je suis reconnaissant que le Chairman Philippe A. Forget m'ait offert la possibilité de conserver mon siège au sein du conseil d'administration pour continuer à soutenir les initiatives du groupe LSL", ajoute-t-il.

C' est donc Areff Salauroo qui prend le relais. Interrogé par l'express, le nouveau CEO de La Sentinelle avance que "la mission que je m'engage à assumer est passionnante et stimulante. Elle est passionnante parce que je sais que je peux compter sur les structures qu'ont édifiés mes prédécesseurs grâce aux efforts de nombreux hommes et femmes dévoués, valables et consciencieux. Elle est stimulante parce qu'elle vise à reconstruire un groupe fort, résilient et avec une meilleure santé financière." Selon lui, la mobilisation des employés "se fera autour d'une vision claire et précise, qui fédère et qui rendra le Groupe La Sentinelle encore plus fort."

Areff Salauroo, qui est aussi vice-président de la fédération mondiale des associations des ressources humaines, est d'avis que "nous devons identifier, retenir, évaluer et orienter toutes les ressources et les contributions dans la direction de tout ce qui crée ou ajoute de la valeur et qui nous mènent vers la réalisation des objectifs qui sont attendus de nous. Nous devons tous devenir des champions de contrôle des coûts et poursuivre inlassablement le succès, la prospérité et l'expansion. Ensemble, nous allons construire l'entreprise hyper collaborative et dynamique."