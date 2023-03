Ile Maurice: Chute mortelle de la petite Ketiana à Palma - Un rayon de lumière s'est éteint

C'est mercredi que la famille, les amis de classe et les résidents de la NHDC Palma ont rendu un dernier hommage à Ketiana Keisler, 8 ans. De Palma, le convoi mortuaire s'est dirigé vers sa dernière demeure au cimetière de St-Jean. Le décès subit et tragique de Ketiana est difficile à accepter; un drame qui marquera à jamais ses proches et les résidents de l'immeuble. Les éclats de rire de la fillette lorsqu'elle jouait dans le bâtiment resteront à jamais gravés dans leur mémoire. Ketiana Keisler était un rayon de lumière qui apportait de la joie à tous ceux qu'elle croisait.

"Tou dimoun ti kontan li. Li ti kontan kozé, riyé. Li ti amén lambyans kot li été", pleure sa mère Mirella. Ketiana débordait d'énergie et était très joviale. Elle était très active et accompagnait sa mère qui fait du social dans le quartier. Mais les interrogations de Mirella sont toujours là; elle se demande comment cet incident irréparable a pu se produire. Dans quelles circonstances sa fille a-t-elle pu faire cette lourde chute ?

Peu avant ce malheur, dans la soirée du lundi 13 mars, Mirella et sa fille se trouvaient sur le balcon. Leur appartement se situe au deuxième étage de l'immeuble. La mère nettoyait la cage de leurs oiseaux et sa fille jouait avec eux. Elle a tourné le dos à peine une seconde alors qu'elle rentrait la cage à l'intérieur de la maison et elle a entendu un énorme bruit. Mirella a cru qu'un pot de fleurs était tombé du balcon avec le vent.

Cependant, ce n'était pas le cas. C'était la petite Ketiana qui avait fait une lourde chute. Un résident de l'immeuble, qui a été témoin de la scène, a averti Mirella. La petite fille gisait dans une mare de sang. Le voisin a placé Ketiana dans une couverture et a accompagné Mirella à l'hôpital Victoria, à Candos. Les médecins de service ont malheureusement constaté son décès.

Le monde de Mirella s'est écroulé; elle a fondu en larmes. Elle n'aurait jamais imaginé que lundi, après avoir récupéré sa fille qui fréquentait l'école St-Enfant Jésus, à Rose- Hill, que ce seraient les derniers instants qu'elle passerait avec elle. L'écolière était toute heureuse car elle avait exécuté une danse à l'occasion des festivités de l'Indépendance. Elle était très fière de sa performance.

"Maman j'ai bien dansé et mes professeurs ont aimé", lui a dit la petite, toute contente en rentrant à la maison. Mirella confie que Ketiana s'était investie à fond et avait mis tout son coeur à la préparation de sa danse. Dimanche, elle n'avait cessé de faire des répétitions et de se filmer. Elle avait demandé à son père de danser avec elle. Elle avait ensuite voulu manger des oeufs et des saucisses en forme de coeur. "Tou sé ki li ti p anvi, nounn fer pou li sa zour la", relate sa mère, bouleversée.

L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, le Dr Prem Chamane, a attribué le décès de Ketiana à des blessures intracrâniennes. Une enquête a été initiée par la police de Quatre-Bornes.