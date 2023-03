Congo-Brazzaville: Force publique - Trente-deux officiers obtiennent le diplôme supérieur d'administration militaire

Les stagiaires dont quatre policiers, sept gendarmes, deux officiers des Forces armées de la Côte d'Ivoire et dix-neuf autres issus des composantes du ministère de la Défense nationale ont reçu leurs diplômes, le 17 mars, à l'Académie militaire Marien-Ngouabi, après six mois de formation.

L'objectif principal poursuivi par la formation était de faire acquérir aux apprenants des outils nécessaires à l'exercice des fonctions administratives et financières du corps de troupe. Cette formation a duré six mois et a été subdivisée en deux grandes parties. La première, dite militaire, a porté sur les connaissances interarmes de niveau application. La seconde, dite " Corps de métier ", a été consacrée pour l'essentiel à l'administration du corps de troupe, à la gestion des ressources humaines et à la connaissance de l'organisation de la défense nationale.

D'après les résultats rendus publics par le directeur du cours, le commissaire colonel Ebia, la moyenne générale du stage est de 12,83/20. Le premier a obtenu 17,28/20 et le dernier 8,39/20. Pour y arriver, outre les enseignements théoriques et pratiques en salle, les stagiaires ont été placés en immersion dans les différents corps de troupe de Brazzaville pendant deux semaines et ont bénéficié d'une semaine de conférence sur les thèmes riches et variés tels que les marchés publics et la fiscalité.

Clôturant la formation, le directeur général de l'administration et des finances du ministère de la Défense nationale, le commissaire général de 2e classe, Eugène Alain Yves Aignan Mpara, a rappelé qu'elle s'inscrivait dans le cadre de l'optimisation des capacités des personnels. " Officiers d'administration, vous l'êtes devenus. Vous venez ainsi de faire un grand pas, mais il reste encore beaucoup d'autres à faire et sachez aussi que nul ne peut s'élever sans la volonté de se surpasser. Vous retiendrez de prime abord que l'administration est l'épine dorsale de toute culture dans lequel vous allez faire vos premières armes ; il vous appartiendra dès lors de donner le meilleur de vous-mêmes et même mieux vous dépasser ", a-t-il conclu au nom du ministre de la Défense.