Afrique: Gestion de ses projets en Afrique - Le FIDA lance son mécanisme de passation des marchés

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ses projets, le FIDA vient de lancer un nouveau mécanisme de passation des marchés. A travers cet outil appelé OPEN (acronyme anglais), le fonds vise à améliorer la transparence et la traçabilité dans les financements. Ainsi plus de 150 responsables d'achats dans les projets du FIDA, venus de différents pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre ont été formés au système de gestion intégrée des passations de marchés dit OPEN. La cérémonie officielle de lancement de la formation a eu lieu hier, vendredi, à Diamniadio.

Plus de 150 acteurs et intervenants dans les projets du FIDA dans les pays de l'Afrique de l'Afrique et du centre ont été formés dans le nouveau système de passation de marchés pour les projets déroulés par l'organisation dans leurs pays respectifs. Un nouveau système qui répond aux efforts du Fonds international de développement agricole (FIDA) d'améliorer encore les compétences et les connaissances du personnel des projets et à fournir les politiques et les outils nécessaires à une mise en oeuvre efficace des projets. " Cet outil dénommé OPEN va équiper les spécialistes en passation de marchés en leur permettant d'être des acteurs de développement efficaces ", a souligné Mme Karine Toué, responsable régionale passation de marchés de l'Afrique de l'Ouest et du centre.

Avec ce système, le FIDA assure une plus grande transparence dans la gestion fonds " Le système mis en place par le FIDA, un outil très pratique directement lié aux projets dans chaque pays permettra d'améliorer la performance de vos projets et aussi d'avoir plus de transparence dans le plus grand intérêt des bénéficiaires qui sont les petits exploitants agricoles. 80% des dépenses dans les projets se font à travers la passation de marchés, d'où son caractère stratégique. Les unités de gestion des projets du FIDA pourront accéder au système en intégrant les données de la phase de départ à la phase finale en ayant une traçabilité de chaque étape ", a ajouté la responsable régionale des passations de marché au niveau du FIDA, en présence de la conseillère principale du FIDA en passation des marchés.

Aussi ce nouveau système permettra aux gouvernements des pays concernés de pouvoir disposer d'informations et de données statistiques fiables afin que les plans stratégiques de développement dans le secteur de l'agriculture puissent être améliorés. Près de 150 personnes venues de 24 pays des régions concernées prennent part à cette rencontre