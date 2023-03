Algérie: Fête de la Victoire - 19 mars 62, journée mémorable qui a amorcé une nouvelle ère

ALGER — L'Algérie célèbre, ce dimanche, la Fête de la Victoire marquant le 61e anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 1962, une journée mémorable qui a amorcé une nouvelle ère pour un peuple déterminé à rester libre après avoir consenti d'immenses sacrifices pour imposer sa volonté.

Cette halte historique importante était annonciatrice d'une nouvelle ère, celle de l'autodétermination d'un peuple qui a réussi à imposer sa volonté et à accéder à son indépendance, en payant un lourd tribut, face à un occupant qui se croyait invincible.

D'après les historiens, le déclenchement de la lutte armée, le 1er novembre 1954, n'avait jamais fermé la porte aux négociations pour l'indépendance de l'Algérie, les premiers contacts entre le Front de libération nationale (FLN), l'unique représentant de la Révolution, et le Gouvernement français, ayant secrètement débuté en 1956, notamment dans le cadre des pourparlers informels entre la délégation extérieure du FLN et le ministre français des Affaires étrangères, Christian Pineau.

Après un premier contact au Caire, les deux parties se sont rencontrées, le 26 juillet 1956, en Yougoslavie où la délégation algérienne était conduite par Mohammed Yazid et Ahmed Francis, tandis que la partie française était conduite par Pierre Commin.

Le premier round de négociations entre les deux délégations s'est soldé, en juin 1960, par un échec lorsque le Gouvernement français avait exigé la reddition de l'Armée de libération nationale (ALN), une demande rejetée par le GPRA.

Le 11 décembre 1960, les manifestations populaires en Algérie ont pressé l'Assemblée générale des Nations Unies d'inscrire la question algérienne à son ordre du jour, contraignant la partie française, sous la pression internationale, à revenir à la table des négociations.

Les pourparlers officiels se sont poursuivis une année durant jusqu'à la proclamation du cessez-le-feu.

La délégation algérienne aux négociations d'Evian était conduite par le ministre des Affaires étrangères du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), Krim Belkacem, tandis que la délégation française était conduite par Louis Joxe. Il y eut deux rounds de négociations à Evian.

Et après d'âpres négociations, menées par une délégation algérienne convaincue de la justesse de la cause nationale, l'indépendance totale de l'Algérie est reconnue dans l'intégrité absolue de son territoire.

Le cessez-le-feu prend effet le 19 mars 1962, suivi de la tenue d'un référendum d'autodétermination le 1er juillet, lors duquel les Algériens votent massivement en faveur de l'indépendance, qui fut proclamée le 5 juillet 1962.

Cette précieuse indépendance n'était pas une fin en soi, comme l'avait affirmé le président du GPRA, Benyoucef Benkhedda, dans son discours au peuple algérien, le 18 mars 1962, pour annoncer la fin des opérations militaires, et dans lequel il déclara que "l'indépendance n'est pas une fin en soi, mais seulement un moyen qui permettra la transformation de la situation de notre peuple".

"C'est cette même voie que l'Algérie d'aujourd'hui a choisi d'emprunter à travers un nouveau processus qui constitue le véritable début de l'édification d'une Algérie nouvelle, consciente de l'ampleur des défis auxquels elle est confrontée, qu'elle doit surmonter et qui sait également comment préserver le legs des millions de Chouhada", avait indiqué précédemment le Président de la République.

Dans un message adressé, l'année dernière, à l'occasion de la célébration de la Fête de la Victoire, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait rappelé que "l'annonce du cessez-le-feu après les négociations d'Evian, fut une victoire et avait sonné le glas de l'injustice et de la barbarie de l'agresseur bercé par l'illusion de déformer notre identité et d'effacer notre civilisation, notre culture et notre patrimoine mais c'était sans compter sur la volonté d'un peuple libre et déterminé à rester libre et authentique".

Il avait ajouté qu'"en cette journée mémorable, prélude de la victoire, le peuple algérien y a puisé force et détermination pour affronter l'impact et les effets d'une destruction d'une grande ampleur, une destruction massive violente qui témoigne des crimes odieux du colonialisme et qui ne sauraient tomber dans l'oubli ni s'éteindre par la prescription".

Le Président Tebboune avait affirmé également que "l'Algérie a réussi ces dernières années à reprendre la place qui lui sied et sa voix est aujourd'hui audible aux niveaux régional et international malgré les velléités hostiles", soulignant que "la véritable édification de la République algérienne a déjà commencé et que le peuple aujourd'hui est souverain".