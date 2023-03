Angola: Huambo manque d'agences de voyage et de guides touristiques

Huambo (Angola) — La province de Huambo manque d'agences de voyages et de guides touristiques pour assurer une plus grande diffusion et exploration des 158 sites naturels, culturels et historiques existant dans cette région du Plateau Central de l'Angola.

Parmi les monuments et sites existants, divisés en architecture civile, religieuse, militaire, symboles du pouvoir traditionnel et statues, la station archéologique Feti, les peintures rupestres de Kaninguili, Ombala Yo Mbalundu, Mission de Chilume, la montagne Halavala et Montagne de Moco, parmi d'autres qui composent la beauté naturelle locale.

Le manque d'agences de voyages et de guides touristiques dans la province a été présenté jeudi, dans des déclarations à l'ANGOP, par le responsable provincial du département local du tourisme, Anilson Ernesto.

Selon le responsable, qui n'a pas fourni de chiffres, en termes de besoins, la province de Huambo comptait trois agences de voyages qui ont cessé de fonctionner en 2022, en raison des restrictions dues au Covid-19 et ne dispose pas d'un guide touristique certifié, une situation qui conditionne la promotion des sites touristiques existants dans la région.

Il a ajouté que cette réalité compliquent de nombreux touristes internes et externes, qui visitent la province, pour diverses raisons, notamment découvrir le potentiel de la mosaïque touristique et culturelle de la province.

Par conséquent, il a demandé à la classe économique d'investir dans le secteur, afin de contribuer à la création des conditions pour la dynamisation du tourisme local, comme un facteur décisif pour l'expansion des sources de revenus pour l'État, la promotion de l'employabilité et, par conséquent, diversification de l'économie nationale.

En termes de politiques publiques, Anilson Ernesto a révélé l'existence d'un projet de construction de trois comptoirs, avec des informations touristiques sur la province, qui exposeront toutes les caractéristiques, pour attirer les touristes nationaux et étrangers.

Afin d'atteindre les objectifs souhaités, il a défendu l'implication des administrations municipales, notamment dans le processus de formation des guides touristiques, afin de pallier le manque qui s'enregistré et conditionne la diffusion des charmes de Huambo.

La province de Huambo, selon le responsable, reçoit chaque année environ 20 000 touristes qui visitent cette région du pays, à des fins d'affaires, de loisirs ou de vacances, sur la base des données fournies par les hôtels locaux.

Le secteur hôtelier de la région compte 244 unités hôtelières, typées en hébergement, restauration et assimilés.